تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تكشف عن تصميم كرت شاشة Nvidia GeForce RTX 3090

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة حية على تويتر مؤخراً لإصدار جديد من كرت الشاشة من Nvidia، حيث تشير التوقعات إلى أنه إصدار الشركة المرتقب Nvidia GeForce RTX 3090.

نشرت تسريبات مصورة على صفحة @GarnetSunset التي توضح صور إصدار جديد من كرت الشاشة المميز بمعمارية Ampere من Nvidia.

قد لا توضح لوحات كرت الشاشة الجديدة العلامة التجارية التي ينطلق بها كرت الشاشة للأسواق خلال الفترة القادمة، إلا أن التسريبات تشير إلى أن كرت الشاشة الذي يظهر في الصور هو إصدار Nvidia المرتقب GeForce RTX 3090، والذي يظهر في الصور بتصميم أكبر بفارق كبير عند مقارنتها بكرت GeForce RTX 2080.

ويتميز كرت شاشة GeForce RTX 3090 بثلاثة من فتحات وفقاً للصور المسربة، ومن المتوقع أن تزداد شعبية إصدارات كرت الشاشة المميزة بمبرد AIO سائل، أو نظام تبريد سائل متكامل.

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أيضاً هناك بعض التساؤلات حول تصميم الفتحات الثلاثة في معمارية Ampere، وما إذا كان هذا التصميم سيؤدي إلى إستهلاك أعلى في الطاقة، بشكل خاص مع نظام التبريد السائل في كرت الشاشة.

ولقد أشارت تسريبات سابقة حول كروت الشاشة بمعمارية Ampere إلى أنها ستتطلب قدرة 350W TDP، كما رصد موصل الطاقة PCIe بعدد 12 pin.

في الوقت الحالي لم توضح Nvidia تفاصيل مواصفات كرت شاشة GeForce RTX 3090، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سيتضمن من 5376 إلى 7552 من أنوية CUDA، وذاكرة 12 جيجا بايت رام في GDDR6X، مع قالب سيليكون GA102، أيضاً من المتوقع أن تدعم كرت الشاشة حتى 21 جيجا بايت في الثانية، مع واجهة ذاكرة 384 بت، أيضاً أشار مصدر التسريبات إلى أن كرت الشاشة GeForce RTX 3090 ينطلق بسعر 1400 دولار.

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