الأرصاد تكشف موعد انتهاء الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وموعد انتهاء الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأحد والأيام المقبلة، ستكون في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بينما شديد الحرارة في جنوب الصعيد، ولطيف أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

Advertisements

وأكدت أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية تصل لـ32 درجة، بينما تتراوح بين 37 و40 درجة على المناطق الجنوبية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذى يتسبب فى إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة وإحساسنا بالحر.

وأشارت "شاكر" إلى أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، ثم تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بعدها مع دخول فصل الخريف، لتنخفض الرطوبة ودرجة الحرارة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع عدم وجود موجات حرارة وارتفاعها عن المعدلات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.​