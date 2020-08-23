شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعتذر لـ WordPress وتتراجع عن إجباره على إضافة المشتريات دخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت شركة آبل عن موقفها السابق بحق تطبيق "WordPress" بعد أن نجحت في إجبار التطبيق المجاني على إضافة المشتريات، حيث طلبت شركة أبل من وورد بريس بيع الخطط المتميزة وأسماء النطاقات الخاصة داخل التطبيق المجاني حتى تتمكن آبل من الحصول على رسومها التقليدية بنسبة 30 في المئة، وقد أصدرت الشركة اعتذارًا نادرًا مسجلًا، وتقول فيه إن WordPress لن يضطر بعد الآن إلى إضافة عمليات شراء داخل التطبيق بعد أن قيل وفعل كل شيء، وفيما يلى بيان شركة أبل:

"نعتقد أنه قد تم حل مشكلة تطبيق WordPress، نظرًا لأن المطور قد أزال عرض خيارات الدفع للخدمة من التطبيق ، فقد أصبح الآن تطبيقًا مجانيًا قائمًا بذاته ولا يتعين عليه تقديم عمليات شراء داخل التطبيق، لقد أبلغنا المطور ونعتذر عن أي لبس سببناه".

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ويتيح تطبيق وورد بريس تأسيس موقع ويب وإدارته مباشرةً مجانًا؛ لأنه أداة مجانية مفتوحة المصدر يمكن لأي شخص استخدامها وتخصيصها لتلبية احتياجاته، وبينما يبيع موقع "WordPress.com" – بشكل منفصل – أسماء النطاقات وحزم مواقع الويب للمستخدمين، مما تسبب في حدوث تعارض مع فريق "App Store"

وبغض النظر عن أن تطبيق وورد بريس لنظام التشغيل "iOS" لم يقدم أبدًا أي ميزات مدفوعة، فقد تضمن رابط مباشر يسمح للمستخدمين بطلب ترقية الخطة من خلال موقع "WordPress.com"، واعتبرت آبل هذا الأمر تجاوزًا لنظام الشراء داخل التطبيق.

ووفقًا لما أورده مارك جورمان، قالت شركة آبل في بيان: إن منصة وورد بريس وافقت على تحديث تطبيقها لنظام "iOS" لإزالة أي ذكر لخدماتها المدفوعة، ونتيجةً لذلك، يُسمح مرة أخرى بوجود تطبيق وورد بريس لنظام التشغيل "iOS" ضمن متجر التطبيقات دون عمليات الشراء داخل التطبيق.