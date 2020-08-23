شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الامريكية تختبر تقنيات للكشف عن "الدرونز" في المطارات هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أنها ستقوم قريبًا بتقييم العديد من أنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار في المطارات، حيث سيختبر ما لا يقل عن 10 تقنيات وأنظمة تم تطويرها ليس فقط لاكتشاف الأنظمة الجوية غير المأهولة، ولكن أيضًا للتخفيف من مخاطر السلامة المحتملة التي تشكلها، حيث أن الاختبارات هي جزء من برنامج الوكالة لأبحاث الكشف عن أنظمة الطائرات بدون طيار والتخفيف من آثارها، ومن المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيتم إجراء الاختبارات الأولى في مركز ويليام جيه هيوز التقني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، والذي يقع بجوار مطار أتلانتيك سيتي الدولي في نيو جيرسي، وبعد ذلك، تتوقع الوكالة توسيع اختباراتها إلى أربع مطارات إضافية في الولايات المتحدة.

ولا يزال يتعين عليها اختيار تلك المطارات، وربما لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على قائمة التقنيات التي تختبرها، إذ تطلب إدارة الطيران الفيدرالية من الشركات المهتمة التي تعمل على أنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار الرد على إعلانها في غضون 45 يومًا.

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فيما لا تعد هذه الجولة القادمة من الاختبارات هي المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة الطيران الفيدرالية بتقييم أنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار والتخفيف من حدتها في المطارات، وكانت الوكالة تجربهم لسنوات، حتى قبل أن يجبر قانون إعادة تفويض FAA لعام 2018 الوكالة على ضمان أن تقنيات الكشف عن الطائرات بدون طيار لا تتداخل مع عمليات المطار الآمنة.

وقبل أيام قليلة فقط، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي ولجنة الاتصالات الفيدرالية وثيقة توجيهية استشارية مشتركة تهدف إلى مساعدة الكيانات الخاصة على فهم القوانين الفيدرالية التي تنطبق على استخدام أنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار .

وقال نائب المدعي العام جيفري روزن في بيان في ذلك الوقت: "مع استمرار ارتفاع عدد الطائرات بدون طيار في مجالنا الجوي، ليس من المستغرب أن تزداد بالمثل تقنيات مكافحة الطائرات بدون طيار، نظرًا لأنه قد يتم عرض هذه التقنيات للبيع دون مناقشة كاملة للمتطلبات القانونية المهمة، فإن هذا الاستشارة يتقدم إلى الأمام لتقديم مخطط تفصيلي للمشهد القانوني ذي الصلة، من خلال تشجيع الفهم المشترك للقوانين التي يحتمل تطبيقها، يمكن أن تساعد الاستشارات في تعزيز نمو الصناعة المسؤولة وتعزيز السلامة العامة ".