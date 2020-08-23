116 مليار دولار.. أرباح صناعة الاتصالات في الصين رغم كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - رغم تفشي فيروس كورونا وتداعياته الكارثية على الاقتصاد العالمي ، إلا أن صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصين شهدت نموا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وقالت الوزارة إن قيمة الإيرادات الصناعية المجمعة وصلت إلى 802.7 مليار يوان (نحو 116.16 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز، بزيادة 3.1% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إيرادات اتصالات الخطوط الثابتة لشركات الاتصالات العملاقة الثلاثة – تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم – 272.9 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة 11.5% على أساس سنوي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد.

ونهاية الشهر الماضي، ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في الصين بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستخدم، بينهم حوالي 1.29 مليار مشترك في الجيل الرابع.

وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت في الصين نما بشكل مطرد خلال الأشهر السبعة، حيث وصلت سرعة الإنترنت لدى 87.4% من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية.

أرباح تشاينا تيليكوم

وأمس السبت، قالت شركة “تشاينا تيليكوم”، إحدى شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين، في بيان إنها حققت نموا في أرباح وعائدات التشغيل خلال النصف الأول من عام 2020.

وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام 13.9 مليار يوان (نحو 1.17 مليار دولار)، بزيادة قدرها 0.3% على أساس سنوي، بحسب البيان الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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وأظهرت بيانات مالية غير مدققة أن عائدات التشغيل للشركة ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 193.8 مليار يوان.

وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول لدى الشركة 343 مليونا، ومن بينهم، ارتفع عدد مشتركي حزمة الجيل الخامس إلى 37.84 مليون مشترك.

وبعد إطلاق خدمة الجيل الخامس، ستكشف “تشاينا تيليكوم” عن عدد مستخدمي حزمة الجيل الخامس ومستخدمي الهواتف المحمولة فقط، وفق ما ذكرت الشركة، مضيفة أنه لن يتم الإفصاح عن بيانات مستخدمي الجيل الرابع.

معاملات تكنولوجية

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن الصين سجلت حجم معاملات تكنولوجية بلغ 770.72 مليار يوان (حوالي 111.6 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020، بزيادة 6.5% على أساس سنوي.

وتصدرت عقود خدمات التكنولوجيا القائمة بحجم معاملات بلغ 368.41 مليار يوان، بينما ارتفعت قيمة عقود تطوير التكنولوجيا بنسبة 22.9% لتصل إلى 325.2 مليار يوان.

وارتفع حجم المعاملات للعقود المسجلة من قبل مؤسسات البحث العلمي بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إنه من بين جميع عقود التكنولوجيا البالغ عددها 136434 عقدا في النصف الأول من العام، هناك 56287 عقدا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.