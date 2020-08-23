ميزات جديدة من زووم لمساعدة المعلمين لإدارة الفصول الافتراضية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي ومؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت “زووم”، عن إطلاق ميزات جديدة تستهدف مساعدة المعلمين في إدارة الفصول الدراسية الافتراضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه الكثير من المدارس والجامعات نحو نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الفصول وقاعات المحاضرات العادية والدروس عبر الإنترنت.

وأشارت شركة تطبيق زووم إلى أن كل هذه الخصائص ستكون متاحة مجانا على الإصدار التعليمي من التطبيق باسم “زووم فور إيديوكيشن”.

وتتيح الخصائص الجديدة للمعلمين قدرة أكبر على التحكم في صور الفصل الدراسي الافتراضي، مع إمكانية إعداد خاصية لعرض ألبوم صور الفصل الافتراضي لكي يسهل على المعلم العثور على الطلبة والتجول في الفصل بطريقة منظمة والتركيز على مجموعة معينة من الطلبة الذين بعمل عروض لباقي الفصل.

وفي حين يتيح تطبيق زووم بشكل عام للمشاركين إمكانية التحكم في تشغيل أو وقف تشغيل الصوت، فإن هناك خاصية جديدة تتيح للمعلمين اختيار تشغيل الصوت بالنسبة لطالب، مادام باقي المشاركين في الفصل الدراسي اختاروا تشغيل الصوت.

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وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية يمكن أن تكون مفيدة عند التعامل مع تلاميذ صغار في السن قد لا يعرفون كيفية استخدام الميكرفون أو في حصص الموسيقى حيث يكون التلاميذ يحملون الآلات الموسيقية.

ومن أجل زيادة التواصل بين المعلمين والتلاميذ يمكن للمعلم تثبيت ما يصل إلى 10 تلاميذ على شاشة العرض الشخصي له، وبالتالي فإن هؤلاء الذين يستخدمون لغة الإشارة سيظلون ظاهرين حتى إذا لم يتم إشراكهم في عرض المتحدث.

كما يمكن للتلاميذ الذين يعانون الصمم أو صعوبة في السمع، تثبيت نافذة المعلم أو المترجم للغة الإشارة على شاشتهم.

ويمكن لمعلمي الموسيقى اختيار “أدفانسد أوديو” من قائمة الإعدادات ثم اختيار خيار تحسين “الصوت الأصلي” والذي سيرفع جودة الصوت أثناء الدرس.

ومن المنتظر إطلاق كل الخصائص الجديدة خلال الشهرين الحالي والمقبل.