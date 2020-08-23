شركة ألمانية تطلق أول لوحة مفاتيح قابلة للغسل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أول لوحة مفاتيح قابلة للغسيل

أعلنت شركة هاما الألمانية ، عن إطلاق أول لوحة مفاتيح KC-600 قابلة للغسل، حيث إنها تتمتع بحماية جيدة ضد الماء والغبار وفقا لفئة الحماية IPX7.

وأوضحت الشركة الألمانية أن لوحة المفاتيح KC-600 الجديدة محمية ضد الغمر المؤقت في الماء حتى عمق أقصاه 1 متر ولمدة ساعة واحدة، وبالتالي يمكن تنظيفها بسهولة تحت ماء الصنبور الجاري كالأطباق.

ومع ذلك، فإن لوحة المفاتيح KC-600 غير مناسبة للتنظيف في غسالة الأطباق. ويُسمح بتنظيفها باستخدام المنظفات العادية والماء الدافئ (بحد أقصى 45 درجة مئوية).

وبعد الغسل يجب أن تجفف لوحة المفاتيح تماما في درجة حرارة الغرفة لمدة 12 ساعة على الأقل قبل إعادة توصيل لوحة المفاتيح.

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وأعلنت هاما أن سعر لوحة المفاتيح KC-600 الجديدة يبلغ 40 يورو.

وكانت هاما قد أطلقت أول فأرة كمبيوتر ثورية جديدة MW-600 اللاسلكية الجديدة للحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب بسعر يبلغ 26 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الفأرة اللاسلكية الجديدة تعمل مع وحدتي استقبال 2.4 جيجاهرتز، بحيث يمكن توصيل الفأرة بشكل مزدوج بجهاز لاب توب وحاسوب مكتبي والتحويل بينهما بضغطة زر مركب في الجانب السفلي من للفأرة.

وتأتي الفأرة MW-600 الجديدة باللون الرمادي والأسود ومزودة بوحدة استقبال USB-A وUSB-C، وقد قامت الشركة الألمانية بتصميم الوضع المزدوج في الفأرة الجديدة للمستخدمين، الذين يعتمدون على اليد اليمنى أثناء العمل على الحواسيب.