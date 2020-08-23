واتساب يعيد ميزة مفيدة جداً افتقدها المصورون

يبدو أن واتساب، وعلى الرغم من قيامه خلال الفترة الماضية بإدخال الكثير من التعديلات على والتحسينات على الملصقات وخلفيات الدردشة، إلا أنه يستعد لإعادة ميزة صغيرة ولكنها مفيدة جداً تجعل مشاركة الصور أسهل بكثير عندما يكون المستخدم بحاجة لذلك بسرعة كبيرة.

فكما يعلم العديد من مستخدمي واتساب، عند إنشاء رسالة في التطبيق، هناك رمزان للمشاركة على يمين مربع النص: أحدهما لفتح تطبيق الكاميرا في هاتفك والآخر لإرفاق صور المعرض وبطاقات جهات الاتصال وملفات الصوت والمستندات ومشاركة موقعك. حسبما نشر موقع "العربية-نت".

يستخدم هذا الرمز الثاني لمنحك اختصاراً آخر لفتح تطبيق الكاميرا على هاتفك، ولكن في وقت سابق من هذا العام، قررت شركة فيسبوك – الشركة الأم لتطبيق واتساب – استبدال هذا الزر برابط إلى غرف مسنجر التي تم إصدارها حديثًا، التي تتيح لك إجراء مكالمات فيديو غير رسمية مع ما يصل إلى 50 جهة اتصال.

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لكن المطورين أسقطوا أيقونة الكاميرا الإضافية، في خطوة مثيرة للجدل، فإذا كنت تتعجل لالتقاط لحظة ومشاركتها، فإن الضغط على الزر خطأ في عجلة من أمرك والاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في إغلاق المشاركة التي تم فتحها عن طريق الخطأ، قد يعني تفويت الفرصة.

لكن يبدو أن هناك تغييرًا في الموقف وراء الكواليس، حيث اكتشف فريق (WABetaInfo)، المتخصص في تفكيك إصدارات واتساب التجريبية الجديدة، (ورقة مشاركة) مُعاد تصميمها في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS) مع إعادة اختصار الكاميرا، بالإضافة إلى مظهر أكثر وضوحًا وذكاءً لجميع الرموز.

إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم طرح تلك الميزة أو في أي نسخة من إصدار واتساب ستظهر، ولكن عادةً ما تكون الاختبارات التجريبية العامة لمزايا التطبيق الجديدة قصيرة جدًا، لذلك لن نتفاجأ إذا ظهر زر الكاميرا الثانوي مرة أخرى لجميع المستخدمين في الأسابيع القادمة.

يذكر أنه تم اكتشاف ميزة جديدة منذ فترة وجيزة من قبل الخبراء المهتمين في موقع (WABetaInfo)، والمتخصصين في البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتساب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية، حيث يتم تطوير علامات تبويب الملصقات لكنها ليست متاحة بعد.