شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تكشف ما سيحدث بالفضاء قبل يوم من الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "ناسا" الفضائية عن وقوع حدث فى الفضاء قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أفاد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض فى مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" أن هناك كويكبا سيقترب من الأرض بتاريخ 2 نوفمبر المقبل.

وقالت وكالة "ناسا"، إنه من المتوقع أن يقترب الذى يحمل اسم "2018VP1" من الأرض فى الثانى من نوفمبر المقبل، أى قبل يوم من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب بياناتها.

وتم التعرف على الكويكب لأول مرة فى مرصد بالومار بمقاطعة سان دييجو الأمريكية فى نوفمبر 2018، ويبلغ قطره 0.002 كيلومتر أو حوالى 6.5 قدم.

وتشير البيانات إلى أن الكويكب سيقترب من الغلاف الجوى للأرض، ولكن احتمال تأثيره عليها يبلغ 0.41٪.

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ووفقا لبيانات "ناسا"، فإن عدد الاصطدامات المحتملة للكويكب قد تكون ثلاثة، مع وجود "فرصة بنسبة 99.59٪ فى أن يخطئ الكويكب الأرض".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة فى نوفمبر المقبل، التى يتنافس فيها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهورى مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطى، وهما أبرز المرشحين فى تلك الانتخابات.

جدير بالذكر حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فى يونيو من اقتراب الكويكب 163348 (2002 NN4) والذى "يحتمل أن يكون خطيرًا" من الأرض، حيث يبلغ قطره ما بين 250 و 570 مترًا، وسوف يمر بكوكبنا على مسافة 5.1 مليون كيلومتر بسرعة 11.1 كيلومتر / ثانية.

وقالت وكالة ناسا على موقعها على الإنترنت إن كويكبًا مصنفًا على أنه "خطير محتمل" سيقترب من الأرض فى السادس من يونيو.