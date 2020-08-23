تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم هاتف Asus المرتقب ZenFone 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus للإعلان الرسمي عن هاتف ZenFone 7 في حدث يعقد في 26 من أغسطس الجاري، واليوم تكشف تسريبات مصورة حية عن تصميم الجهة الخلفية للهاتف، وصندوق التغليف.

قبل إنطلاق هاتف ZenFone 7 رسمياً خلال أيام، تأتي الصور الحية اليوم لتقدم نظرة واضحة على ملامح تصميم هذا الإصدار، حيث تظهر إعدادات الكاميرة الثلاثية في الجهة الخلفية، أي على عكس بعض التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف يأتي بإعدادات رباعية، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن إصدار Pro يضم الإعدادات الرباعية في الكاميرة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن المستشعر الثالث في إعدادات الكاميرة هو مستشعر ToF، والذي يأتي مع مستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، أيضاً مع آلية تدوير الكاميرة سيحظى المستخدم بأفضل إعدادات في تصوير السيلفي.

كما يختفي مستشعر البصمة من الجهة الخلفية لهاتف ZenFone 7، ويتميز الهاتف بتصميم لامع من الجهة الخلفية مع طبقة زجاجية، كما يظهر شعار Asus بشكل أفقي على طول الجهة الخلفية، بينما تتميز الجهة الخلفية بتصميم منحني إلى حد ما لدعم المستخدم بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

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وتكشف الصور الحية عن صندوق تغليف هاتف ZenFone 7 الذي يتميز برقم 7، وعنوان الهاتف في الجزء السفلي، أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف ZenFone 7 يأتي بشاشة LCD، لذا من المتوقع أن لا يتضمن تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، ومن المتوقع أن تأتي ميزة إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف ZenFone 7 يضم رقاقة معالج Snapdragon 865، بينما يأتي إصدار ZenFone 7 Pro برقاقة معالج Snapdragon 865 PLus.

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