شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الداعم الصاروخى Falcon 9 الأكثر استخدامًا فى SpaceX يعود للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد داعم رحلة SpaceX، وهو المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 المصنفة B1049 إلى ميناء كانافيرال فى فلوريدا، بعد تسليم مجموعة من أقمار ستارلينك إلى المدار فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وظهر المعزز Falcon 9 فى الأفق بعد شروق الشمس مباشرة وأبحر ببطء إلى القناة بعد الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، متجهًا إلى رصيفه فوق سفينة .

وفقا لما ذكره موقع "Space"، أطلق الصاروخ 58 قمرا صناعيا من نوع أقمار ستارلينك وثلاثة أقمار سكاى سات إلى مدار يوم 18 أغسطس، ثم عاد إلى الأرض ليهبط بسلاسة على متن السفينة فى المحيط الأطلنطى.

كان مظهر المعزز مشتعلا ورائعًا من رحلاته المتعددة إلى الفضاء والعودة، حيث صممت SpaceX هذا التكرار الأحدث والأكثر قوة لـ Falcon 9 للطيران عدة مرات مع القليل من التجديدات فيما بينها.

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ويرجع ذلك إلى سلسلة من الترقيات التى تمت إضافتها إلى الصاروخ فى عام 2018، والتى تشمل محركات محسنة، ومراحل أكثر متانة (موصل بين المرحلتين الأولى والثانية)، وزعانف شبكية من التيتانيوم ونظام حماية حرارى أكثر قوة، يتيح هذا المزيج لـ Falcon 9 الصمود بشكل أفضل ضد ضغوط الإطلاق.

أطلق B1049، المعزز الأكثر استخداما فى SpaceX، أربع دفعات من أقمار Starlink الصناعية إلى الفضاء جنبًا إلى جنب مع ثلاث أقمار صغيرة لمراقبة الأرض من أجل Planet كجزء من مهمة rideshare، بالإضافة إلى بعثات Telstar 18 VANTAGE وIridium-8. وبعد الهبوط مرة أخرى هذا الأسبوع، أصبح أول داعم من طراز فالكون 9 تطير ست مرات.

وحتى الآن هذا العام، أطلقت SpaceX 14 رحلة، مع مهمتين Starlink مسجلة فى أغسطس، وكانت أحدث مهمة لها هى المحاولة رقم 99 للإطلاق المدارى فى تاريخ الشركة، واستعادة المعزز رقم 58 بنجاح.