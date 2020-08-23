شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة جديدة تكشف عن تصميم ومواصفات iPhone 12 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لإصدار الخريف من الخط الرئيسى للهواتف الذكية iPhone 12، حيث تشير التوقعات إلى أن الحدث سيعقد فى شهر أكتوبر، وفى تسريبات جديدة اليوم تم الكشف عن تفاصيل جديدة عن أعلى إصدار من الجيل القادم iPhone 12 Pro Max.

حيث نشر مصدر صينى صورة حية لظهر الهاتف الراقى، ومن المفترض أن هذا جزء من iPhone 12 Pro Max - أغلى أيفون فى سلسلة 2020، حيث تُظهر اللوحة الزرقاء المعدنية كتلة بها ثلاثة ثقوب كبيرة لوحدات الكاميرا العادية، وثقب صغير واحد فى الجزء العلوى للفلاش، وأصغر فتحة على اليمين للميكروفون، ويمكن تكييف الفتحة الصغيرة السفلية مع ماسح ضوئى LiDAR، ولكن أصغر من كاميرا iPad Pro أو ToF.

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ووفقًا للبيانات الأولية، سيحتوى iPhone 12 Pro Max على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز و5 نانومتر A14 Bionic SoC و6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و128 أو 256 أو 512 جيجابايت من ذاكرة الفلاش الداخلية، iOS 14 نظام تشغيل.

وستشمل الكاميرا الرئيسية وحدة ذات زاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوغرافى بدقة 12 ميجابكسل ووحدة عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وثلاثى الأبعاد ToF. ستحتوى الكاميرا الأمامية على زاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ووحدات ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن iPhone 12 يوم 12 أكتوبر، ووفقًا لتقرير بحثى جديد أعده المحلل Ming-Chi Kuo، تهدف أبل إلى خفض أسعار مكونات iPhone 12 لتعويض ارتفاع تكاليف تقنية 5G وليس رفع أسعار التجزئة للهواتف الذكية، حيث قال المحلل أن إضافة دعم 5G الكامل للهواتف الذكية الجديدة سيزيد من تكاليف المكونات بمقدار 125-135 دولارًا. لذا تبحث الشركة عن طرق لخفض تكاليف المكونات الأخرى.

ولعل أحد هذه المكونات هو لوحة البطارية، ووفقًا لـ Ming-Chi Kuo، تتجه نحو تصميم أبسط وأكثر إحكاما بطبقات أقل. ستكون اللوحة المختلطة لجهاز iPhone 12 أرخص بنسبة 40-50٪ من الجزء المكافئ فى خط iPhone 11، وبالإضافة إلى ذلك، يدعى المحلل أنه فى العام المقبل ستتحول الشركة إلى خيار لوحة أرخص فى خط iPhone 12s. سيكون سعره معقولًا بنسبة 30-40٪ مقارنة باللوحة الموجودة فى iPhone 12.