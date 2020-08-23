شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء وتخصيص ومسح رمز QR على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إطلاق ميزة Nametag أو QR Code فى اليابان العام الماضى، قام إنستجرام الآن بتوسيع الميزة لتشمل مناطق أخرى مؤخرًا، حيث تسمح رموز QR على إنستجرام للمستخدمين بإنشاء رمز QR قابل للمسح لملفهم الشخصى والذى يمكن للمستخدمين الآخرين مسحه ضوئيًا مباشرة من كاميرا إنستجرام.

وتعد الميزة مفيدة حقًا للشركات التى تريد من المستخدمين متابعتها على إنستجرام والوصول إلى تفاصيل أخرى عنها مثل ساعات عمل المتجر وشراء العناصر وقائمة الخروج والمزيد، لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة لإنشاء رمز QR على إنستجرام لملفك الشخصى أو لعملك، فإليك كيفية القيام بذلك.

المتطلبات المسبقة:

-قم بتحديث إنستجرام إلى أحدث إصدار من متاجر التطبيقات المعنية.

- اتصال إنترنت فعال.

خطوات إنشاء رمز QR لـ إنستجرام لملفك الشخصي

1. افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي

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2. انقر على أيقونة الملف الشخصى من الزاوية اليمنى السفلية

3. الآن، انقر على الأشرطة الأفقية الثلاثة من الزاوية اليمنى العليا واختر خيار رمز الاستجابة السريعة

4. ستتمكن من رؤية رمز الاستجابة السريعة لملفك الشخصى مع لصق اسم الملف الشخصى فى الجزء السفلى

5. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم عن طريق النقر مع رموز تعبيرية أو صورة شخصية أو لون.

كيفية مسح رمز QR على إنستجرام:

1. افتح تطبيق إنستجرام وتوجه إلى خيار رمز الاستجابة السريعة

2. فى الجزء السفلي من الشاشة، انقر فوق خيار Scan QR Code .

3. ركز الكاميرا على رمز QR لمسحها ضوئيًا.