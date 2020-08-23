تقرير جديد يُسلط الضوء على المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Google Pixel 5

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن الهاتف Google Pixel 4a في وقت سابق من هذا الشهر وقامت بالتشويق لنسخة 5G من هذا الهاتف إلى جانب الهاتف Google Pixel 5 اللذان تردد أنهما سيصلا في اليوم 30 من شهر سبتمبر المقبل. لم تكشف لنا شركة جوجل عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذين الهاتفين، ولكن حصلنا في وقت سابق من هذا اليوم على صور حاسوبية تجسد لنا تصميم الهاتف Google Pixel 5، والآن نحن هنا مع معلومات إضافية حول مواصفات الهاتف.

نقلاً عن أشخاص على دراية بهواتف جوجل القادمة، فقد أوضح موقع Android Central أن الهاتف Google Pixel 5 سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن المعالج Snapdragon 765G. أما بالنسبة للهاتف Google Pixel 4a 5G، فقد تردد أنه سيضم المعالج Snapdragon 765G أيضًا بدلاً من المعالج Snapdragon 730G المستخدم في الهاتف Google Pixel 4a العادي.

الهاتف Google Pixel 5 سيضم كذلك شاشة OLED بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وكاميرتين في الخلف، واحدة عادية وأخرى واسعة الزاوية مما يجعل Google Pixel 5 أول هاتف من شركة جوجل يضم كاميرا واسعة الزاوية.

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الشائعات السابقة إقترحت قدوم الهاتف Google Pixel 5 مع بطارية بسعة 3080mAh، ولكن موقع Android Police كذب تلك الشائعات، وأوضح أن هذا الهاتف سيحصل على بطارية أكبر من بطارية 2800mAh المستخدمة في الهاتف Google Pixel 4 على الرغم من أنه لم يكشف عن سعتها بالضبط، ولكنه أوضح أن الهاتف Google Pixel 5 سيدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5W.

أكدت لنا شركة جوجل أن الهاتف Google Pixel 4a 5G سيُكلف إبتداءً من 499 دولار أمريكي، ولكن ليست هناك حاليًا أي معلومات حول سعر الهاتف Google Pixel 5. ومع ذلك، لا يزال أمامنا شهر كامل مما يعني أنه لا يزال هناك ما يكفي من الوقت للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الهواتف.