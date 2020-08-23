قاعدة الشحن اللاسلكي الملغية ” AirPower ” قد تعود في حدث iPhone 12

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، أعلنت شركة آبل عن قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower. تتمثل إحدى الإختلافات الرئيسية بين قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower وأجهزة الشحن اللاسلكية الأخرى في أنه يمكن للمستخدمين وضع أجهزتهم في أي مكان على قاعدة الشحن وسيتم شحنها، على عكس أجهزة الشحن اللاسلكية الحالية التي يحتاج المستخدمون إلى وضع أجهزتهم في أماكن محددة.

ومع ذلك، تم إلغاء المشروع في وقت لاحق، ولكن بعد فترة وجيزة، كانت هناك شائعات تشير إلى أن آبل لم تتخل عن المشروع بالكامل. الآن، وفقا لتغريدة من الحساب LeaksApplePro على شبكة تويتر، فهي تقول أن شركة آبل ستُعلن عن عودة قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower في حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 12 Series.

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يُشاع أن شركة آبل ستعقد حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 12 Series في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر وقد تكون عودة AirPower مثيرة للإهتمام إلى حد ما. يأتي هذا في أعقاب الشائعات التي تشير إلى أن شركة آبل قد تعمل على هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ، لذلك من الواضح أن الشركة بحاجة إلى حل جديد للشحن، مثل الشحن اللاسلكي.

تردد سابقًا أن شركة آبل ستتخلى عن منفذ Lightning لصالح منفذ USB Type-C، خاصة وأنها فعلت ذلك مع iPad Pro، ولكننا سمعنا أن شركة آبل ستتخطى ذلك على الأرجح والإنتقال مباشرة إلى التصميم الخالي من المنافذ. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن لا تنسى العودة إلينا في قادم الأيام للحصول على أحدث التفاصيل.

https://twitter.com/LeaksApplePro/status/1295457038437363713