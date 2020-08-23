صور الهاتف Google Pixel 5 تكشف لنا عن تصميم مشابه لتصميم Google Pixel 4a

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المسرب الفرنسي البارز OnLeaks بنشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Google Pixel 5 القادم من شركة جوجل. وكما تلاحظون في الصور أعلاه وأدناه، فالهاتف Google Pixel 5 سيكون مشابهًا إلى حد كبير للهاتف Google Pixel 4a، بإستثناء أنه سيحصل على بعض الإضافات وسيتخلى عن بعض العناصر في نفس الوقت.

يبلغ حجم الشاشة في الهاتف Google Pixel 5 ما بين 5.7 إنش و 5.8 إنش، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف سيضم شاشة بنفس حجم شاشة الهاتف Google Pixel 4a. هذه الشاشة مسطحة أيضًا، وتمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وجدير بالذكر أن الرادار Soli الذي رأيناه في الهاتف Google Pixel 4 إختفى في الهاتف Google Pixel 5 الجديد.

على أي حال، هذا يتعارض مع الشائعات التي تقول بأن شركة جوجل ستصدر فقط نسخة XL من الهاتف Google Pixel 5.

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الواجهة الخلفية للهاتف Google Pixel 5 تضم وحدة مربعة الشكل في الركن الأيسر العلوي تأوي ثلاث كاميرات إلى جانب الفلاش LED والميكروفون. وبجانب هذه الكاميرات، هناك مستشعر بصمات الأصابع، وهذا ما يؤكد بوضوح أن شركة جوجل قررت هذا العام التركيز أكثر على التكلفة بدلاً من الميزات الرائدة، فالهاتف Google Pixel 5 سيأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 765G بدلاً من المعالج Snapdragon 865.

بغض النظر عن التصميم، تشير الشائعات والتسريبات كذلك إلى أن الهاتف Google Pixel 5 سيضم 128GB من الذاكرة الداخلية، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في اليوم 30 من شهر سبتمبر المقبل على أساس أن يكون متوفرًا للطلب المسبق إبتداءً من 8 أكتوبر.