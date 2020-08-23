سامسونج تُطلق تحديث Samsung One UI 2.5 لتشكيلة Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت طرازات 5G من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series بتلقي واجهة Samsung One UI 2.5 من خلال تحديث عبر الهواء تم إطلاقه في أوروبا. هذا التحديث الجديد يقوم بترقية بنية نظام التشغيل في الهاتف Galaxy S20 5G إلى الإصدار G981BXXU4BTH5، وإلى الإصدار G986BXXU4BTH5 في حالة الهاتف +Galaxy S20 5G، وإلى الإصدار G988BXXU4BTH5 في حالة الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G. وبطبيعة الحال، يجب أن تحصل طرازات 4G من هذه الهواتف الذكية على نفس التحديث قريبًا أيضًا.

ظهرت واجهة Samsung One UI 2.5 على وجه التحديد لأول مرة في تشكيلة Galaxy Note 20 Series، ويبدو أن جميع الميزات الجديدة التي جاءت معها، بما في ذلك Wireless DeX، ودعم التنقل بإستخدام الإيماءات لنظام Android 10 للانشرات الطرف الثالث، ووضع التصوير الإحترفي Pro Mode، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى شقت طريقها أيضًا إلى تشكيلة Galaxy S20 Series.

وفي الوقت نفسه، بدأ الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بالحصول على تحديث رسمي من شركة سامسونج أيضًا، وهو التحديث الذي يركز على تحسين تجربة تدوين الملاحظات بإستخدام القلم S Pen. أولاً، يتم الآن تخزين الملاحظات بتنسيق جديد لأنها تدعم الكثير من الميزات الجديدة.

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تم تجديد واجهة Samsung Notes أيضًا وأصبح التطبيق الآن يملك القدرة على إستيراد ملفات PDF أو تصدير الملاحظات كملفات PDF أو ملفات PowerPoint. يتيح لك زر خاص تسوية النص المكتوب بخط اليد تلقائيًا. ويمكنك الآن تسجيل الصوت، والذي سيتم تشغيله بالتزامن مع الكتابة أو الرسم الخاص بك.