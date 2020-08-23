شاهد الهاتف Asus ROG Phone 3 يخضع بدوره لعدد من إختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - عاد إلينا اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything مع مقطع فيديو جديد يقوم فيه بإخضاع الهاتف Asus ROG Phone 3 الأحدث من شركة Asus لمجموعة من إختبارات الصلابة. هاتف باهظ وجميل نرغب جميعًا في رؤيته يتعرض لهذه الإختبارات لنعرف مدى صلابته.

يخضع الهاتف لإختبارات الخدش المعتادة وإختبار الثني. كما هو متوقع، طبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية في الأمام والخلف تقاوم الخدوش إلى غاية المستوى السادس من مقياس Mohs. ونظرًا إلى أن إطار الهاتف مصنوع من المعدن، فهو قابل للخدش، والأهم من ذلك أنه نجح في إختبار الإنحناء من دون أية أضرار.

على عكس الهاتف Asus ROG Phone 2 الذي ينحني بشكل واضح، وذلك على الأرجح بسبب موصل USB Type-C الموجود على الجانب، مما يُضعف الإطار قليلاً، فإن شركة Asus عملت على إصلاح هذا الخلل في التصميم في الهاتف Asus ROG Phone 3 الجديد. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتف Asus ROG Phone 3 وهو يخضع لمختلف إختبارات الصلابة المذكورة آنفًا ومختلف الإختبارات الأخرى في الفيديو أدناه :