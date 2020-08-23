شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقم قياسى لسرعة الإنترنت تكفى تنزيل منصة فيديوهات كاملة فى ثانية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المهندسون رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لنقل البيانات عبر الإنترنت، وهو أسرع بخمس من السرعة السابقة، فهو سريع بما يكفى لتنزيل كل شيء على نتفليكس خلال أقل من ثانية، فحقق الفريق فى University College London (UCL) معدل 178 تيرابايت فى الثانية، وكان الرقم القياسى السابق يخص خبراء فى المعهد الوطنى اليابانى لتكنولوجيا الاتصالات، الذين وصلوا إلى سرعة بيانات 172 تيرابت فى الثانية فى أبريل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حقق الباحثون المقيمون فى لندن هذا الإنجاز عن طريق إرسال البيانات عبر أطوال موجية أوسع بكثير من تلك المستخدمة عادةً فى الألياف الضوئية، حيث تستخدم البنى التحتية التقليدية ما يصل إلى 9 تيراهيرتز (THz)، بينما استخدم الفريق 16.8 تيراهيرتز.

بدأ الفريق طريقهم نحو الشهرة من خلال الجمع بين تقنيات مكبر الصوت المختلفة التى يمكن أن تعزز قوة الإشارة عبر نطاق ترددى أوسع ثم زيادة السرعة إلى أقصى حد من خلال تطوير مجموعات تشكيل هندسية جديدة (GS)، وهى أنماط مجموعات الإشارات التى تحقق أفضل استخدام للطور والسطوع وخصائص استقطاب الضوء، والتلاعب بخصائص كل طول موجى فردي.

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اختار الباحثون هذه التقنية لأنه يمكن إضافتها إلى البنى التحتية الحالية بتكلفة فعالة، ففقط مكبرات الصوت الموجودة على الطرق الضوئية هى التى تحتاج إلى التحديث.

ستعمل هذه الطريقة بما يزيد قليلًا عن 20000 دولار، بينما سيكلف تركيب الكابلات الضوئية الجديدة 589000 دولار.

كما أن الرقم القياسى الجديد، الذى تم عرضه فى مختبر UCL، هو أسرع بخمس من الرقم القياسى العالمى السابق الذى يحمله فريق فى اليابان، وبهذه السرعة، سيستغرق تنزيل البيانات التى كونت الصورة الأولى لثقب أسود فى العالم أقل من ساعة نظرًا لحجمها، فتم تخزين البيانات على نصف طن من محركات الأقراص الثابتة وشحنها إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).