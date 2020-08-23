شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق فيس بوك ماسنجر على ويندوز 10 يحصل على مميزات جديدة.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت نسخة تطبيق "فيس بوك ماسنجر" التجريبية لسطح المكتب والتى تعمل على نظام ويندوز 10، على تحديث جديد وفر العديد من المميزات للمستخدمين بما فى ذلك القدرة على تكبير مختلف المحادثات لتتناسب مع الأشخاص الذين يفضلون حجم أكبر للنوافذ، والتى تسمح للمستخدم بجعل محتوى الدردشات أكبر أو أصغر عند الطلب.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد حمل التحديث الإصدار 640.4.121.0، وتضمن أيضًا ميزة الدردشة المنبثقة، والتى تتيح للمستخدمين فصل شاشة دردشة معينة عن باقى الدردشة الرئيسية، فمع وجود الكثير من منافسات المراسلة التى تجرى الآن على سطح المكتب، نظرًا لارتفاع العمل من المنزل، كان فيس بوك يولى اهتمامًا أكبر لتطوير تطبيق ماسنجر أكثر من ذى قبل.

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وكان فيس بوك قد أعلن فى وقت سابق عن مزايا جديدة لتطبيق ماسنجر الخاص به للحفاظ على محادثاتك أكثر أمانًا، إذ يمكن لتطبيق Messenger الآن أن يطلب من المستخدمين إلغاء قفله عبر التعرف على الوجه أو المعلومات الحيوية الأخرى مثل معرف اللمس، وأصبحت الميزة متاحة حاليًا على iPhone وiPad، وستتوفر لمستخدمى Android فى الأشهر القليلة القادمة، وأكد فيس بوك أنه لا يحتفظ أو ينقل مثل هذه البيانات البيومترية.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، لتمكين الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى قسم إعدادات الخصوصية وتمكينها، بالإضافة إلى ذلك، يقول فيس بوك أن مزايا جديدة أخرى ستصل لتطبيق قريبا.

يتضمن هذا ضوابط أكبر على "من يمكنه مراسلتك أو الاتصال بك مباشرة، ومن يذهب إلى مجلد الطلبات، ومن لا يمكنه مراسلتك أو الاتصال بك على الإطلاق"، والتى تشبه عناصر التحكم فى الرسائل على إنستجرام، المملوك لفيس بوك أيضا.