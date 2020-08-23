طريقة توثيق حساب تويتر الرسمية

يعتبر توثيق حساب تويتر هو الطريقة الوحيدة الرسمية التي يمكنك من خلالها ان تثبت ان هذا الحساب هو حسابك الرسمي أو الحساب الوحيد الذي يحمل اسمك ويمثلك رسمياً وقانونياً أمام الدولة وجمهورك، تعتبر علامة التوثيق الزرقاء

شروط توثيق حساب تويتر ؟

طريقة من تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمحاربة الحسابات الغير رسمية والزائفة التي قد تؤذي المشاهير وتسبب في مشاكل قانونية وغيرها.

جزء من جمال علامة التوثيق الزرقاء كونها لا تمنع لأي حساب بسهولة ولهذا يجب ان تعرف مالذي يسمح لك بالحصول على علامة التوثيق على تويتر ؟

على الاقل يجب ان يكون حسابك حساباً عاماً يمكن لأي مستخدم رؤية تغريداته والوصول إليها ويجب أن تكون مهتماً وتتحدث عن واحد من هذه المجالات :

الموسيقى

التمثيل

الموضة

الحكومة

السياسة

الدين

الصحافة

الاعلام

الرياضة

الاعمال التجارية

بالطبع بالطبع يجب ان يحصل حسابك على قدر جيد من الاهتمام العام به وتمتلك جمهوراً جيداً يتابعك بشكل مستمر ويتجاوب معك بشكل مستمر، أي يجب ان يكون لدى حسابك Traffic جيد وقوي يثبت أهمية حسابك.

متطلبات توثيق حساب تويتر :

لكي تتمكن من اكمال نموذج توثيق الخاص بتويتر يجب أن يتوفر لديك ما يلي :

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رقم هاتف رسمي متواجد معك دائماً

عنوان بريد الكتروني مؤكد من تويتر ومعتمد

نبذة تعريفية BIO

صورة للملف الشخصي تعبر عنك أو عن عملك

تاريخ ميلادك ( إن كنت شخصاً وليس حساب حكومي او علامة تجارية )

موقع إلكتروني

بالطبع جعل التغريدات عامة متاحة للجميع

قد يطلب منك تويتر ان تخبره بسبب رغبتك في توثيق هذا الحساب، فإن كان هذا الحساب لشخص مؤثر يجب أن يعرف تويتر ماهو نوع التأثير الذي يمثله أو يقدمه هذا الشخص في مجاله أو إن كان لشركة أو مؤسسة يجب أن تخبرهم بمهمة هذه الشركة أو المؤسسة.

بالطبع أيضاً سيطلب منك رفع نسخة ضوئية واضحة من من إثباتات الهوية الحكومية المختلفة والمتنوعة .

طلب توثيق حساب تويتر :

في البداية يجب عليك أن تتوجه إلى هذه الصفحة وتقوم بملئة طلب توثيق حساب تويتر الخاص بك .

لاحظ أنك يجب ان تمتلك جميع الشروط التي ذكرناها في الأعلى لتظهر لك الصفحة وإلا سيتم إرسالك إلى صفحة الاسئلة والمعلومات العامة عن تويتر أي أنك يجب ان تكون مستحقاً لعلامة التوثيق الزرقاء حتى تتمكن من رؤية النموذج الذي وضعنا لكم صورته بالاسفل .

سيتم الرد على طلبك الخاص بتوثيق الحساب خلال أقل من 30 يوم ويمكنك بعد استلام طلب الرفض – لاقدر الله اعادة التقديم على التوثيق بعد 30 يوم أخرى .

بينما يتم الرد عليك في عملية توثيق حساب تويتر الخاص بك قم بتوثيق حساب انستجرام الخاص بك .