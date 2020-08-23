طريقة وضع فيديو في حالات واتس اب أطول من 30 ثانية

أصبحت حالات واتس آب أو كما تعرف بإسم Whatsapp Status واحدة من أسرع وأسهل طرق نقل المعلومة وإيصالها بسهولة إلى أصدقائك ولهذا فهي مناسبة جداً في عملية نقل المعلومة بشكل سريع وعملي ولهذا ازداد الاهتمام العالمي بها بشكل كبير.

ولكن إن كنت ترغب في نشر فيديو في حالات واتس اب الخاصة بك ستواجه مشكلة صغيرة وهي أن الفيديو لا يمكن أن يكون أكثر من 30 ثانية متصلة وإلا ستحتاج إلى نشره على أكثر من جزء، لنكون منصفين كون الفيديو 30 ثانية متصلة أكثر من الضعف تقريباً على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

اليوم سنخبركم بطريقة نشر فيديو في حالات واتس اب الخاصة بكم أكثر من 30 ثانية متصلة تحديداً على الأندرويد ولكن دعوني أخبركم في البداية بأن الطريقة ليست سهلة وستحتاج إلى بعض العمل منكم.

كيف تنشر فيديو أطول من 30 ثانية في حالات واتس اب ؟

في البداية يجب ان تعرف اننا سنعتمد هنا على أكثر من برنامج، تحديداً ثلاثة برامج كلً منهم يقوم بعمل مختلف ويساعدنا على الالتفاف حول شرط ال30 ثانية.

البرنامج الأول : Funloop :

يعتمد هذا البرنامج بشكل كبير على عملية قص مقاطع الفيديو الطويلة لأجزاء مكونة من 30 ثانية للجزء وهذا يساعدك على نشر مجموعة من الفيديوهات المتصلة بشكل سهل وبسيط، الأمر المختلف في هذا البرنامج كونه يقوم بعملية القص يدوياً وهذا يعني أنك لن تتدخل في عملية القص نهائياً.

كل ما عليك فعله هو تحديد الفيديو الذي ترغب في قصه او نشره على حالات واتس اب الخاصة بك وسيقوم البرنامج تلقائياً بتقسيمه إلى أجزاء كل جزء منها يبلغ طوله 30 ثانية.

رابط تحميل البرنامج من متجر جوجل .

البرنامج الثاني Video2me :

Advertisements

يعتمد هذا البرنامج على خدعة بسيطة للغاية حيث ما سيقوم به البرنامج هو تحويل الفيديو الخاص بك إلى ملف GIF يمكن نشره عبر حالات واتس اب او حالة واحدة هنا ولكن مع الاسف دون صوت.

هناك مشكلة أخرى هي أن حجم ملف الـ GIF الناتج سيكون أكبر كثيراً من حجم ملف الفيديو الأصلي وهذا لأن معدل ترميز او تكويد أو تشفير ملفات GIF أضعف قليلاً من ملفات الفيديو ولا يتمكن من ضغطها بالشكل الكافي أو القوي حتى تتمكن من الحفاظ على الحجم الصغير لملف الفيديو .

العيب الثاني لهذا البرنامج هو انك ستحتاج الى هاتف اندرويد ذا معالج قوي حتى تتمكن من تحويل الفيديو عبر الهاتف إلى صيغة GIF

بشكل عام لا أنصح بهذا البرنامج لأنه كما قلنا سيجعلك تخسر الجزء الصوتي من ملف الفيديو الخاص بك .

رابط تحميل البرنامج من متجر جوجل .

الطريقة الثالثة : تحميل برامج الواتس اب المعدلة :

هناك عدد كبير جداً من برامج واتس اب المعدلة او تعديلات واتس اب التي تسمح لك بالقيام بأمور كثيرة لا تستطيع القيام بها من خلال نسخ واتس اب العادية او الرسمية التي تصدر من الشركة.

لكن هناك عيبان قاتلان في جميع نسخ واتس اب المعدلة مهما كانت معتمدة او موثوقة او منصوح بها :

العيب الأول وهو أن هذه البرامج غير رسمية و في الغالب يتم حظرها بشكل مستمر من الشركة وهناك دائماً خطر بحظر رقم هاتفك من الواتس اب نهائياً، بالطبع هذا بالاضافة إلى خطر اختراق رقم حساب الواتس اب الخاص بك والوصول إلى صورك الشخصية ومحادثاتك الشخصية من قبل اطراف غريبة

العيب الثاني ان بعض برامج التعديل تحتاج إلى عملية Root وكسر حماية لجهاز الاندرويد الخاص بك وهذا بالطبع يعرض الجهاز بأكمله وجميع البرامج والتطبيقات المثبتة عليه لخطر الاختراق او حتى تلف الهاتف والنظام بأكمله.

لذا عزيزي القارئ وبناءً على ما قلناه وقدمناه في الأعلى فإننا نصحكم وبشدة بتجربة واحدة من الطريقتين والابتعاد عن الطريقة الثالثة او حتى محاولة تجربتها حتى لا يؤدي الأمر إلى ضرر يصعب العودة منه.