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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر من مخاطر سماعات الأذن اللاسلكية.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الخبير الروسى "ألكسندر تيموفييف" أن السماعات اللاسلكية التى تعمل عن طريق البلوتوث تمثل خطر صحى على المستخدمين، حيث أنها تصدر موجات كهرومغناطيسية فى المنطقة المجاورة مباشرة للدماغ، موضحا أنه أولًا وقبل كل شيء، يتعلق هذا "بالنسخ المقلدة" من سماعات الأذن عالية الجودة.
وقال لوكالة "برايم": "إذا افترضنا أن الموجات الراديوية لها أساس كهرومغناطيسى لعملها، فمن المؤكد أن هناك ضررًا. ففى البشر، يكون لنشاط الجهاز العصبى أيضًا تيارات كهرومغناطيسية، ويزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من التذبذبات المغناطيسية للطبيعة فقط"، وذلك بحسب سبوتنيك الروسية.
حتى فى القرن الماضى، توصل العلماء إلى أن هناك تأثيرًا للترددات الكهرومغناطيسية على الغذاء والمواد العضوية. يشير العلماء فى أربعين دولة إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية يمكن أن تسبب سرطان الدماغ. السبب هو أن البلوتوث هو مصدر مجال كهرومغناطيسى خطير، والذى فى خصائصه يمكن مقارنتها بإشعاع الميكروويف،
وأشار الخبير، إلى أن مثل هذا الإشعاع المجاور للدماغ مباشرة ضار.
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