شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليه اسم اللعبة الأكثر شهرة PUBG ؟.. اعرف سر التسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد اللعبة الأكثر شهرة PUBG من بين أهم الألعاب لجيل من اللاعبين، والتى حصدت فى أول ثلاث أشهر لها عند إطلاقها أكثر من 100 مليون دولار من أكثر من 4 ملايين لاعب، اشترى كل منهم اللعبة مقابل 30 دولارًا، ولكن ما الذى يوحى له اسمها بابجى " PUBG"، أنه اختصار لهذه الكلمة "PlayerUnknown's Battlegrounds"، والتى تخبئ ورائها قصة نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "businessinsider".

قال لى بريندان جرين، المدير المصمم للعبة، فى مقابلة فى المعرض التجارى السنوى لألعاب الفيديو E3 فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا: "يتحدث الناس عن ذلك، هذا هو الشيء الرئيسي"، مضيفا: "نعم، أنه اسم سخيف".

ولعل جرين هو "PlayerUnknown" فى اسم اللعبة؛ و"Battlegrounds" هى لعبته، وكان أساس "Battlegrounds" عبارة عن نموذج تم إنشاؤه بواسطة Greene لمباراتين أخريين: "ArmA 3" و"H1z1".

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قدم الأمر، الذى أطلق عليه اسم "Battle Royale"، وضعًا جديدًا للعب تلك الألعاب حيث كان الهدف هو أن يكون هناك آخر لاعب لم يمت، وتم تسمية اللعبة على اسم الفيلم اليابانى الذى ألهم المصمم "Battle Royale".

ويدور الفيلم على أنه يتم إجبار مجموعة من طلاب المدارس الثانوية اليابانية على الذهاب إلى جزيرة مهجورة مع مجموعة صغيرة من معدات النجاة والأسلحة، ولعل الهدف: كن آخر من يصمد.

اتخذ جرين نفس الفرضية إلى "ساحة معركة PlayerUnknown"، و"يُطلق عليها 'PlayerUnknown's Battlegrounds' لأن 'Battlegrounds' فقط لا يمكن الحصول على حقوق طبعها.

لذا فإن تسميتها 'PlayerUnknown's Battlegrounds' أمر منطقى وتعديل جيد، لأنها كانت 'PlayerUnknown's Battle Royale' قبل ذلك.