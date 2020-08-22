تكنولوجيا: مراجعة للحاسب MSI Modern 14: أنيق وفخم!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر فبراير الماضي، قدمت لنا شركة MSI حاسب محمول جديد وأنيق وخفيف الوزن وهو MSI Modern 14 والذي يقدم توازن هائل بين التصميم وجودة التصنيع مقابل الأداء والبطارية.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول MSI Modern 14:

التصميم

يأتي MSI Modern 14 مصنع بالكامل من الألمنيوم وهو يأتي بسماكة 15.9 ملم ووزن 1.19 كجم ومقاس 14 بوصة، ولكن بسبب تقليس مساحة الشاشة فهو يبدو أصغر بالنسبة للحواسب الأخرى ذات مقاس 14 بوصة.

يحتوي الحاسب على جميع المنافذ التي قد تحتاجها، بما في ذلك أثنين من نوع USB Type-A من الجيل الأول وأثنين آخرين من نوع USB Type-C من الجيل الأول، هذا وبالإضافة إلى منفذ من نوع HDMI ومنفذ لإدخال بطاقات SD/SDHC/SDXC، وكذلك مقبس 3.5 ملم للصوت.

تظهر كاميرا الويب بالحافة السفلية، وقد تكون هذه من إحدى سلبيات تصميم الحاسب بالنظر إلى أن العديد من المستخدمين يفضلون وجود الكاميرا بالحافة العلوية. كما انه مزود بسماعتين بقوة أثنين واط من الأسفل، ويوجد أيضًا مستشعر لبصمة الأصبع أعلى لوحة المفاتيح.

وبالحديث عن لوحة المفاتيح، فهي تأتي بإضاءة خلفية باللون الأبيض وهي من نوع الـ Soft Keys مما يعني أن الكتابة عليها ستكون مريحة جدًا.

يأتي الحاسب المحمول باللون الفضي الأنيق.

الشاشة

يأتي الحاسب بشاشة من نوع IPS بحجم 14 بوصة ودقة 1080 بكسل ونسبة أبعاد 16:9، وتأتي الشاشة معتمة وهذه نقطة تٌحسب للشركة.

وتقدم الشاشة دقة الألوان بنسبة 95% مع ألوان RGB، وهذا يعني أنها ستقدم أداء ممتاز جدًا عند تصفح الأنترنت أو مسألة الملتيميديا ولن تواجه أي مشكلة من ناحية الألوان مع الاستخدام اليومي العادي.

أما عن Adobe RGB، فهي تتوفر بنسبة 60% مع الشاشة، مما يجعلها جيدة ولكن ليست بالأمثل.

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تظهر نسبة الإضاءة أيضًا بشكل جيد جدًا، مما يسمح لك استخدام الحاسب في أي مكان بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.

الأداء

يعمل الحاسب المحمول بواسطة معالج Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر والمقترن بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 500 جيجابايت، ويوفر المعالج أداء عالي جدًا من ناحية الاستخدام المكثف المتواصل، ويمكنك الاعتماد عليه أيضًا مع برامج تحرير الصور والفيديوهات أو أي برنامج متوسط الأداء.

يوجد أيضًا معالج كرت شاشة متصل وهو Intel UHD Graphics بالإضافة إلى كرت الشاشة المنفصل GeForce MX250 (25W) من إنفيديا، ويسهم معالج الرسومات في تعزيز المهام الثقيلة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الحاسب غير مخصص للألعاب، فهو يهدف إلى الشغل البسيط والمتوسط.

يتضمن الحاسب مروحتين، وثلاثة مشتتات للحرارة، والشيء الجميل هو أن مشتت الحرارة المخصص للـ CPU معزول عن المشتت الخاص بالـ GPU، وهذا يعني انه إذا سخن الـ CPU لا يتأثر الـ GPU.

وذكرت الشركة أيضًا أن الحاسب يعمل بشكل ممتاز لبرامج مثل AutoCAD.

يدعم الحاسب نظام تشغيل Windows 10 Home وWindows 10 Pro، ويدعم أيضًا اتصال Wi-Fi 802.11ac وBluetooth 5.0.

البطارية

مع التشغيل المتواصل والمكثف، ستعطيك البطارية ساعة، وسيتم اكتمال شحنها بالكامل ساعتين.

السعر

يبدأ سعر الحاسب المحمول MSI Modern 14 حسب المواصفات والأسعار للسوق السعودي من 4000 إلى 4300 ريال سعودي أي ما يعادل تقريبًا 1050 إلى 1100 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر حاسب MSI Modern 14 مناسب جدًا للأشغال المتوسطة، فهو شامل لجميع الأشياء التي قد تحتاجها بغض النظر عن مكان الكاميرا وأداء السماعات. 7.5/10 الإيجابيات تصميم أنيق

لوحة مفاتيح مريحة

منافذ متنوعة

شاشة مذهلة السلبيات عمر البطارية ليس الأمثل

مكان الكاميرا غير موفق

أداء السماعات ليس قوي

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