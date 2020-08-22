تكنولوجيا: رصد صور لحافظات Galaxy Z Fold2 على موقع سامسونج الرسمي في بلغاريا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف عن تفاصيل إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold2 في حدث ينطلق في الأول من سبتمبر، واليوم رصدت الحافظات الخاصة بالهاتف على موقع سامسونج الرسمي في بلغاريا.

كشف موقع سامسونج عن حافظة جلدية لهاتف Galaxy Z Fold2 والذي يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأخضر إلى جانب اللون البني.

ويتوافق اللون البني من الحافظة الجلدية الخاص بهاتف Galaxy Z Fold2 مع اللون البرونزي Mystic الذي يتوفر في إختيارات ألوان الهاتف، كما يتميز الجزء الداخلي للحافظة من النسيج الناعم بنقوش دقيقة.

أيضاً تكشف الصور عن حافظة Aramid Standing Cover التي تأتي بجزء لتثبيت الهاتف لوضع مشاهدة محتوى الفيديو، أو لتثبيت الشاشة بحجم كامل، ومن المقرر أن تتوفر الحافظة باللون الأسود.

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وتؤكد الصور على أن الحافظات لا تقدم حماية للشاشة الخاصة بهاتف Galaxy Z Fold2، حيث تركز الحافظات بشكل خاص على دعم الجهة الخلفية، على الرغم من حاجة الهاتف الذي يأتي بشاشة مرنة إلى الحماية.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن سامسونج ستقدم مزيد من الحافظات التي تأتي بتصميم مختلف يقدم الدعم لحماية الشاشة عند الإعلان عن تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy Z Fold2، وسعره وموعد توفره في الأسواق في الحدث المرتقب يوم الأول من شهر سبتمبر المقل.

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