تكنولوجيا: هاتف Pixel 5 يأتي بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة مع معالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تفاصيل جديدة لمواصفات وتصميم هاتف Pixel 5، الذي ينطلق رسمياً في نهاية شهر سبتمبر بالتزامن مع إطلاق هاتف جوجل المتوسط Pixel 4a.

كانت شركة جوجل قد أعلنت عن هاتف Pixel 4a في بداية هذا الشهر، حيث قدمت جوجل خلال الإعلان لمحات عن إصدار 5G، وهاتف Pixel 5.

لم تكشف جوجل في البداية عن أي تفاصيل حول هاتفها القادم Pixel 5، إلا أن تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد جاءت اليوم لتكشف عن تفاصيل مواصفات الهاتف، الذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G، وهي من بين المواصفات التي رصدت سابقاً في قاعدة بيانات benchmark، أيضاً هي نفس رقاقة معالج التي تدعم Pixel 4a 5G، بينما يأتي هاتف Pixel 4a بمعالج Snapdragon 730G.

كما يأتي هاتف Pixel 5 بشاشة OLED بحجم 6 إنش ومعدل تحديث 90Hz، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بجودة عرض FullHD Plus، أيضاً في مواصفات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Pixel 5 كاميرة مزدوجة تضم مستشعر رئيسي مع مستشعر بزوايا عرض واسعة الذي يستخدم للمرة الأولى في هواتف Pixel.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Pixel 5 يضم بطارية بقدرة 3080 mAh، إلا أن هذه المواصفات غير مؤكدة حتى الآن، نظراً لدعم هاتف Pixel 4 بقدرة بطارية 2800 mAh، أيضاً يدعم هاتف Pixel 5 الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، والشحن العكسي بقدرة 5W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف Pixel 5 عند إطلاقه رسمياً في نهاية شهر سبتمبر.

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