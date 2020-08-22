شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف ويلك يقدم استقالته لأمازون ويترك الشركة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون، أن جيف ويلك، الرئيس التنفيذى لقسم المستهلكين فى جميع أنحاء العالم فى أمازون، قرر التقاعد فى الربع الأول من عام 2021، وهو ثانى أهم "جيف" فى أمازون، حيث يشرف ويلك على العديد من خطوط الأعمال ذات الأولوية العالية فى أمازون، وكان يُعتبر خليفة محتملًا للرئيس التنفيذى جيف بيزوس.

وفقا لما ذكرته موقع "the verge"، انضم ويلك إلى الشركة فى عام 1999، وساعد فى بناء عمليات أمازون اللوجستية، حيث تم تعيينه مسؤولًا عن الأعمال الاستهلاكية العالمية للشركة فى عام 2016.

قال فى مذكرة للموظفين يوم الجمعة، أن الوقت قد حان بالنسبة لى لاستكشاف الاهتمامات الشخصية التى احتلت مقعدًا خلفيًا لأكثر من عقدين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، مضيفًا أنه كان يركز على إعداد أمازون لموسم التسوق المقبل.

قال بيزوس فى رسالة بريد إلكترونى للموظفين، أن ويلك أسس الشركة للنجاح فى غيابه، مشيرًا إليه على أنه "أستاذ".

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كتب بيزوس: "سوف يستمر إرث جيف وتأثيره لفترة طويلة بعد رحيله"، مضيفا "أنه ببساطة واحد من هؤلاء الأشخاص الذين بدونهم لن يكون من الممكن التعرف على أمازون تمامًا."

يعد ويلك من بين العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين فى أمازون الذين أعلنوا مؤخرًا أنهم سيغادرون الشركة.

أعلن نائب رئيس الروبوتات براد بورتر الأسبوع الماضى، أنه سيغادر للانضمام إلى شركة للذكاء الاصطناعي.

كما تقاعد بيتر فوسهول، مهندس متميز فى Amazon Web Services فى فبراير، وغادر بول فيولا أيضا أمازون فى وقت سابق من هذا العام.

ولعل ديف كلارك، نائب الرئيس الأول لعمليات البيع بالتجزئة فى أمازون، سيخلف ويلك، والذى يتمتع بسمعة طيبة فى زيارة مستودعات أمازون لتقييم ما إذا كان الناس يعملون بجد بما فيه الكفاية، مما أكسبه لقب "القناص".