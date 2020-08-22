شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لمعركة أبل وألعاب Epic.. اعرف وصلوا لإيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور حاليا أزمة كبيرة بين شركة أبل وشركة الألعاب Epic، والتى وصلت إلى المحكمة بعد أن رفعت شركة الألعاب دعوة مكافجة احتكار ضد سياسات iOS App Store، وردت أبل على هذه الدعوى بأن Epic تعرض نموذج متجر التطبيقات بأكمله للخطر، مع الطلب من المحكمة عدم إلغاء حظر متجر التطبيقات مؤقتًا أثناء استمرار الدعوى.

كما أن التفاصيل تصاعدت إلى ما حدث اليوم من اتهام أبل لـ Epic بخلق "حالة طوارئ" بشكل مخادع بقبول المدفوعات المباشرة من خلال Fortnite فى انتهاك لقواعد أبل.

وهنا نرصد لك تفاصيل القضية من بدايتها، حيث حظرت أبل لعبة Fortnite بعد أن قدمت Epic مدفوعات مباشرة تجاوزت نظام الشراء داخل التطبيق من Apple وعمولتها البالغة 30 % وفقا لما ذكره موقع "the verge".

ردت Epic بدعوى قضائية تزعم أن Apple تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال التحكم فى الوصول إلى نظام iOS الأساسى من خلال متجر التطبيقات ومطالبة المطورين باستخدام خيارات الدفع الخاصة بها.

وفى إعلان للمحكمة، كتب فيل شيلر، المدير التنفيذى لشركة أبل، أن الرئيس التنفيذى لشركة Epic، تيم سوينى، طلب صفقة خاصة مع Epic فقط من شأنها "تغيير الطريقة التى تقدم بها Epic التطبيقات على نظام iOS الأساسى لشركة Apple.

وعندما رفضت شركة Apple، غيرت Epic سياساتها لمنع Apple من عمليات الشراء داخل التطبيق، والآن، تناقش الشركة بأن حظر Epic هو مسؤوليتها الخاصة.

و جاء رد شركة Apple، أنه فى أعقاب إجراءاتها التطوعية، تسعى Epic الآن للحصول على الإغاثة فى حالات الطوارئ، لكن حالة الطوارئ من صنع Epic بالكامل "، مضيفا "يتم إنهاء عمل المطورين الذين يعملون على خداع Apple، كما فعلت Epic هنا."

وصف الرئيس التنفيذى لشركة Epic، توصيف Apple لسلسلة الأحداث التى أدت إلى إزالة Fortnite بأنه "مضلل"، حيث طلب فى البداية فى رسالة بريد إلكترونى أن إعفاءات App Store التى سعت Epic لإتاحتها لجميع مطورى iOS.

رفعت Epic دعوى قضائية ضد شركة Apple الأسبوع الماضى فى معركة متصاعدة بسرعة بشأن سياسات متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة.

يحتوى رد Apple أيضًا على مجموعة من رسائل البريد الإلكترونى بين Sweeney وSchiller ومديرى Apple التنفيذيين الآخرين، بما فى ذلك رسالة يطلب فيها سوينى من Apple تمديد التغييرات المطلوبة من Epic لجميع المطورين.

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وكان فى 30 يونيو، طلب Sweeney من Apple السماح لشركة Epic بإطلاق متجر التطبيقات الخاص بها على iOS وتضمين نظام دفع بديل فى Fortnite وألعاب Epic الأخرى التى من شأنها أن تسمح لتلك العناوين بتجاوز تخفيض App Store القياسى بنسبة 30%.

كتب سويني: "تحتوى مستندات العقود والمعايير الخاصة بشركة Apple على أحكام تقييدية تمنع Epic من تقديم متجر تطبيقات منافس وخيارات معالجة دفع منافسة للمستهلك".

وأضاف، "ستحتاج Apple إلى تقديم خطاب جانبى أو تغيير مستندات العقود والمعايير لإزالة هذه القيود."

رفضت شركة أبل، وكتب دوجلاس فيتر، المستشار العام المساعد لشركة أبل، فى منتصف يوليو: "إن متجر التطبيقات ليس مجرد سوق، أنه جزء من مجموعة أكبر من الأدوات والتقنيات والخدمات التى توفرها Apple للمطورين".

وأضاف: "لا يمكننا أن نكون واثقين من أن Epic أو أى مطور سوف يلتزم بنفس معايير الخصوصية والأمان والمحتوى الصارمة مثل Apple".

وأكد، "فى الواقع، نظرًا لأن Apple تعامل جميع المطورين وفقًا للشروط نفسها، فإن Epic تطلب بشكل أساسى من Apple الاستعانة بمصادر خارجية لسلامة وأمن مستخدمى Apple لمئات الآلاف من مطورى iOS ".

نفذت Epic خططها على أى حال، وأبلغت Apple بتغييرها فى رسالة بريد إلكترونى تم إرسالها فى الساعة 2 صباحًا فى 13 أغسطس قبل أن يضيف التحديث المفاجئ خيارات الدفع الجديدة، وكتب سويني: "اخترنا اتباع هذا الطريق فى إيمان راسخ بأن التاريخ والقانون فى صفنا".

وأضاف سوينى، "نأمل أن تفكر Apple فى قيود نظامها الأساسى والبدء فى إجراء تغييرات تاريخية تجلب لمليار مستهلك iOS فى العالم الحقوق والحريات التى يتمتع بها على منصات الحوسبة المفتوحة الرائدة فى العالم".

كما ألمح إلى هجوم قانونى إذا ردت شركة آبل، وهو ما فعله صانع الهاتف على الفور، وحظر Epic من متجره.

قالت شركة آبل سابقًا أن نظامها المغلق يخلق "مكانًا آمنًا وموثوقًا به" للمستخدمين. وكرر الحجج المماثلة فى هذا الإيداع.

وجاء فى بيان شيلر: "إذا كان كل مطور حر فى خرق عقوده مع Apple وسمح له بالتحايل على عملية مراجعة التطبيق، فإن متجر تطبيقات Apple لا يمكنه تقديم الفوائد العديدة للمستهلكين والمطورين كما يفعل حاليًا".