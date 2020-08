شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتمكن السياح من زيارة الفنادق الفضائية فى غضون هذا العقد.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتمكن السياح من الاستمتاع بعطلة فى الفضاء فى الفنادق فى غضون سنوات قليلة وفقا لأحد الخبراء، حيث قدم المؤلف كريستوفر وانجيك هذا الادعاء قائلا أن البشر سيكونون قادرين على زيارة الفضاء فى غضون هذا العقد، كما أضاف وانجيك، وهو مؤلف كتاب "Spacefarers: How Humans Settle the Moon، Mars، and Beyond"، أن السياح الأثرياء يمكنهم زيارة الفنادق الفضائية قبل أن ينشئ البشر قاعدة دائمة على القمر، حيث حددت إدارة ترامب الموعد النهائى لناسا لإعادة البشر إلى القمر فى عام 2024 .

وبمجرد الوفاء بهذا الموعد النهائى، تهدف ناسا إلى إطلاق بعثات مأهولة حتى مارس فى 2030، وفقا لتقارير نشرها موقع "إكسبرس" البريطانى، ومع ذلك، شكك وانجيك فى الموعد النهائى لعام 2024 واقترح أن تكون الفنادق الفضائية التجارية الخطوة الكبيرة التالية فى زيادة الوجود البشرى فى الفضاء.

وفى حديثه إلى موقع "إكسبرس"، قال: "قبل القمر، سنكون فى مدار أرضى منخفض. هذا هو المكان الذى سيتم فيه جنى الكثير من الأموال بفضل الفنادق فى الفضاء. سيكون لدينا طاقم عمل فى فنادق الفضاء والسياحة الفضائية بالتأكيد خلال هذا العقد. بينما لا أعتقد أن القاعدة القمرية ستحدث فى هذا العقد".

وتابع: "وهذه الخطة لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 هى خطة مشؤومة. لقد كانت فكرة سيئة فى البداية والآن مع الوباء لن يحدث ذلك بالتأكيد، ما تريد القيام به، وما كانت ناسا تخطط للقيام به، هو العودة ببطء إلى هناك من خلال إنشاء بنية تحتية. إرسال بعض الروبوتات، ورسم خريطة للمنطقة، ووضع بعض البنية التحتية".

وأضاف: "لن نتعلم أى شيء بإرسال اثنين من البشر إلى هناك لعدم فعل أى شيء مرة أخرى وإهدار الكثير من المال. أن وصول الناس إلى القمر بحلول عام 2024 سيعيق فى الواقع قدرتنا على الحصول على قاعدة هناك بحلول نهاية هذا العقد"، ودفع عدد من الأثرياء بالفعل مبالغ كبيرة لنقلهم إلى الفضاء، بدءا من رجل الأعمال الأمريكى دينيس تيتو الذى أصبح أول سائح فضاء يدفع رسوما عندما زار محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية روسية فى عام 2001.

وتعمل العديد من الشركات، بما فى ذلك Virgin Galactic وBlue Origin، على تطوير مركبات للسياحة الفضائية شبه المدارية، وجادل وانجيك بأن الفرص التجارية، وكذلك المساعى العلمية المستمرة، ستلعب دورا كبيرا فى زيادة الوجود البشرى فى الفضاء.

وأوضح: "صناع المال سينطلقون فى التعدين فى الفضاء، إذا كان ذلك ممكنا، والسياحة ربما تكون أكثر جدوى من التعدين. إذ يمكنك جذب المزيد من الأشخاص المهتمين بالفضاء عن طريق إطلاق الأشخاص إلى مدار أرضى منخفض للذهاب إلى فندق فضائى قابل للتوسيع، ومع مشاركة المزيد والمزيد من الأشخاص، ستنخفض التكلفة بالتأكيد وهذا يعنى أنه سيتمكن المزيد من الصعود إلى هناك".