تكنولوجيا: شكاوى تؤكد إرتفاع حرارة سماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة حول سماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds، و Galaxy Buds Plus وأيضاً الإصدار الأخير Galaxy Buds Live، حيث رصد مستخدمي هذه السماعات إرتفاع حرارة السماعة، مع ظهور صوت للتنبيه عند تعرض السماعات للشمس أو الحرارة المرتفعة.

يواجه مستخدمي إصدارات سامسونج من سماعات Galaxy Bud اللاسلكية مشكلة عند تعرض السماعات بشكل مباشر لحرارة الشمس أو درجة حرارة تتخطى 90 درجة إلى 100 درجة فهرنهايت، حيث تبدأ حرارة السماعة أيضاً قي الإرتفاع.

أكد أحد مستخدمي سماعات Galaxy Buds على منصة Reddit، أنه عند إستخدام سماعة سامسونج اللاسلكية الجديدة لمدة ساعة متواصلة ترتفع حرارة السماعة اللاسلكية، بينما أشار مستخدم أخر لسماعة Galaxy Buds Plus إلى صعوبة إستخدام السماعة في ضوء الشمس مباشرة، حيث تعمل السماعة بشكل جيد بعيداً عن ضوء الشمس مباشرة أو الحرارة المباشرة في المناطق المفتوحة.

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من جانب أخر أكد مستخدم سماعة Galaxy Buds Plus على أن تعرض السماعة اللاسلكية لضوء الشمس مباشرة يؤدي إلى إصدار السماعة صافرة تنبيه كل 5 إلى 10 ثواني إلى أن يتم توجيه السماعة بعيداً عن حرارة الشمس.

ويؤكد مستخدمي سماعات Galaxy Buds أن مشكلة الصوتيات أو الصافرة التي تصدرها السماعة اللاسلكية عند تعرضها للشمش من المشكلات الواضحة التي تعيق إستخدم السماعة بسلاسة في المواقع المفتوحة، بشكل خاص في المناطق التي تتميز بالحرارة المرتفعة غالباً.

يذكر أن سامسونج لم تصدر أي تعليق رسمي على مشكلة سماعة Galaxy Buds، و Galaxy Buds Plus وأيضاً الإصدار الأخير Galaxy Buds Live حتى الآن.

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