تكنولوجيا: صور حية تكشف عن تفاصيل واضحة في تصميم هاتف LG القادم LG Q92

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً أحدث إصدارات LG من هواتف 5G بعنوان LG Q92، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الحية تفاصيل تصميم الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

يعد هاتف LG Q92 أحد الإصدارات المتوسطة التي تنافس هذا العام في فئة هواتف 5G، حيث تشير التوقعات إلى خطط LG لإطلاق الهاتف في السوق الكوري في نهاية هذا الشهر.

ولقد كُشِف عن الملامح الأولى لتصميم الهاتف في تسريبات مصورة من الحملة الترويجية للهاتف، واليوم يظهر الهاتف في ضور حية تقدم نظرة أوضح على التصميم.

وتؤكد الصور الحية على أن هاتف LG Q92 يأتي بتصميم غير تقليدي للكاميرة الخلفية، حيث يختلف عن تصميم الكاميرة في إصدارات سامسونج وهواوي، كما يختلف أيضاً تصميم الكاميرة عن إصدار Velvet الذي يأتي بكامير أمامية في نتوء في الشاشة، وكاميرة خلفية بتصميم رأسي تحاكي قطرات الماء.

من جانب أخر يأتي هاتف LG Q92 بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة، بينما تأتي مستشعرات الكاميرة الخلفية بتصميم متوازي، أيضاً يضم هاتف LG Q92 برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يتميز الهاتف بحجم 6.7 إنش في الشاشة، وجودة عرض Full HD Plus.

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أيضاً يضم هاتف LG Q92 بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

ومن المقرر أن يأتي هاتف LG Q92 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتميز الهاتف بقياسات 166.5 في 77.3 في 8.5مم، مع وزن 193 جرام، ونظام تشغيل Android 10.

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