شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وورد برس وإيه استخدامه بعد منع أبل تحديثه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت شركة أبل جميع تحديثات تطبيق WordPress فى متجر التطبيقات الخاص بها، فيما غرد مؤسسها Matt Mullenweg اليوم السبت، قائلًا إن أبل لن توافق على التحديثات حتى يضاف عمليات شراء داخل التطبيق، وذلك لكى تتمكن الشركة الأكثر قيمة فى العالم من الحصول على 30% من الأموال، إلا أن الكثير من المستخدمين قد لا يعرفون ما هو WordPress .

- WordPress

هو نظام إدارة محتوى إلكتروني مفتوح المصدر، مبنيّ بلغة PHP وقواعد بيانات ماي إس كيو إل، تُوزّعه شركة أوتوماتيك تحت رخصة جنو العمومية الإصدار رقم 2 أو أعلى؛ ويساهم في تطويره مجموعة من المطورين المتطوعين. تتيح الوظائف التي يتوفّر عليها ووردبريس إدارة أيّ موقع ويب خصوصا المدونات.

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ويعد برنامج WordPress أحد أفضل وأشهر برامج إدارة المحتوي (CMS) فى العالم و المنصة الاولي فى عالم التدوين بلا منازع، وقد قامت مؤسسة وورد بريس فاونديشن القائمة على تطوير wordpress إلى التنازل و إسقاط حقوق الملكية الفكرية لبرنامج ووردبريس و جعلته مجانى و مفتوح المصدر Open Source، وذلك كي يستطيع أى مستخدم من أى مكان تحميل wordpress و التعديل عليه بالإضافة أو الحذف أو التطوير.

ويمكن من خلال منصة ووردبريس إدارة موقع إلكتروني باحترافية و بدون الحاجة إلى خبرات سابقة فى إدارة مواقع الانترنت، مع إمكانية تركيب العديد من الإضافات المجانية و المدفوعة مثلها مثل القوالب التى اصبحت متوفرة لجميع انواع المواقع"الشخصية – التجارية – العقارية – المبوبات الإعلانية – إلخ".

وتشير الإحصاءات إلى أن ووردبريس يشغّل حوالي 33% من مواقع الويب، فيما تحمل أول نسخة من ووردبريس، التي أُعلن عنها في مايو 2003، رقم الإصدار 0.70؛ وكانت من تطوير مات مولينغ ، ومايك ليتل، والآن الإصدار الأخير 5.2.1.