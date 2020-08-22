شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 شركة تكنولوجية قدمت أعلى طلبات للحصول على تأشيرة H-1B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد تأشيرة H-1B من الأمور الهامة لشركات التكنولوجيا، حيث تعد تأشيرة فى الولايات المتحدة بموجب قانون الهجرة والجنسية، المادة 101 والتى تسمح لأصحاب العمل فى الولايات المتحدة بتوظيف عمال أجانب بشكل مؤقت فى مهن متخصصة، وقد قدمت العديد من الشركات فى مجال التكنولوجيا هذا العام طلبات للحصول على التأشيرات.

ولعل ذلك يجعلنا نتساءل عن الشركات التى قدمت أكبر عدد من طلبات التأشيرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020، إذ تكشف البيانات الصادرة عن مكتب تصديق العمالة الأجنبية فى الولايات المتحدة أسماء هذه الشركات، ووفقًا للإيداع، استلمت الدائرة ما مجموعه 185، 298 طلب تأشيرة خلال الربع الثالث (أبريل - يونيو).

وقال راجيف إس خانا، الشريك الإدارى فى immigration.com، لـ Economic Times أن هذه البيانات تشمل جميع التطبيقات، سواء لتعديل H-1B حيث تنقل الشركة الموظف من موقع إلى آخر لمشروع ما، وتغيير صاحب العمل، وكذلك كإيداعات H-1B جديدة.

وتتضمن بعض أجزاء منها تأشيرات H-1B الجديدة للسنة المالية التالية، ومع ذلك، لا تقدم الوكالة هذا التفريق، وفيما يلى قائمة أفضل 10 شركات قيل إنها قدمت أكبر عدد من طلبات تأشيرة H-1B

Google

Qualcomm

Infosys

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Cognizant

US Corp

Deloitte Consulting

Amazon.com Services

Oracle America

Tata Consultancy Services

Zensar Technologies

Nvidia Corporation