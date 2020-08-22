فورتنايت تشوق لموسم جديد… لكن بدون آبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - قد يكون موسم لعبة فورتنايت (Fortnite) المقبل، الذي سينطلق في 27 آب، عبارة عن تعاون كامل الموسم مع (Marvel)، كما هو مقترح في إعلان تشويقي أصدرته (Epic Games) يوم أمس الجمعة.

لكن نظرًا لنزاع (Epic Games) العام مع شركة آبل حول سياسات متجر التطبيقات الخاصة بالشركة المصنعة لهواتف آيفون، فإن (Epic Games) غير قادرة حاليًا على تحديث فورتنايت على (iOS).

ويعني هذا أن لاعبي آيفون وآيباد لن يتمكنوا من تجربة الموسم الجديد ما لم يتغير شيء بين (Epic Games) وآبل قبل يوم الخميس.

وسحبت شركة آبل اللعبة من متجر التطبيقات في 13 أغسطس بعد أن أضافت (Epic Games) نظام دفع مباشر إلى اللعبة، الذي يتعارض مع قواعد متجر التطبيقات.

كما سحبت غوغل أيضًا اللعبة من متجرها، لكن بالنظر إلى أن أندرويد مفتوح المصدر، فيمكن تنزيل اللعبة من موقع (Epic Games) والمتاجر الأخرى.

ورفعت (Epic Games) بعد ذلك دعوى قضائية ضد شركة آبل، وأصدرت مقطعًا قصيرًا داخل اللعبة يسخر من أحد أشهر إعلانات آبل التجارية، وبدأت بإخبار لاعبي (iOS) بأنهم لن يتمكنوا من لعب الموسم القادم لأن آبل سحبت فورتنايت من المتجر.

ولن يكون تعاون (Fortnite) و (Marvel) هو الأول من نوعه، إذ ظهرت شخصيات (Marvel) في (Fortnite) عدة مرات سابقًا.

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وظهرت شخصيات (Avengers) ضمن اللعبة في عامي 2018 و 2019، وظهرت العديد من شخصيات (Marvel) الخارقة في اللعبة، من ضمنها (Black Widow) و (Star-Lord) و (Deadpool) و (Captain America) و (X-Force members Cable) و (Psylocke) و (Domino).

وعرضت فورتنايت أيضًا بشخصيات (DC Comics)، من ضمنها (Aquaman) و (Batman) و (Catwoman) و (Harley Quinn)، وستبيع (Epic Games) حزمة ميزات (Joker) و (Poison Ivy) في شهر نوفمبر.

وكان هناك في عام 2018 وضع محدود الوقت يمكنك من خلاله أن تلعب دور الشرير الخيالي الخارق ثانوس (Thanos) إذا حصلت على (Infinity Gauntlet) من مكان ما على الخريطة.

وبمناسبة إصدار (Avengers: Endgame)، كان بإمكانك في العام الماضي استخدام أسلحة (Avengers) ضد ثانوس (Thanos) في وضع آخر محدود الوقت.

ويبدو أن الشخصية التي تظهر في الإعلان التشويقي الجديد هي (Thor) بأسلوب سلسلة كتبه المصورة لعام 2020.

وأصدرت (Epic Games) في الماضي عدة إعلانات تشويقية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل موسم فورتنايت الجديد.

ومن المفترض ظهور المزيد من التلميحات في الأيام القادمة لشخصيات أخرى من المحتمل أن تظهر في لعبة (Epic Games) ذات الشعبية الكبرى.