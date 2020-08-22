One UI 2.5 تجلب ميزات Note 20 إلى Galaxy S20

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - أعلنت شركة سامسونغ أن أحدث إصدار من واجهة المستخدم (One UI 2.5)، التي تم الإعلان عنها مع (Galaxy Note 20) في وقت سابق من هذا الشهر، قد بدأ بالوصول إلى تشكيلة (Galaxy S20).

وأفادت التقارير أن التحديث يظهر في دول أوروبية محددة، من ضمنها إيطاليا والمجر والبرتغال وهولندا وألمانيا، ويقال: إن (Galaxy S20 5G) و (Galaxy S20 Plus 5G) و (Galaxy S20 Ultra 5G) من بين أول من يحصل على التحديث.

ولن يمر وقت طويل الآن قبل أن يتم إرسال البرامج الثابتة إلى الأسواق الأخرى أيضًا، كما يجب أن تحصل نماذج (LTE) من هذه الهواتف على التحديث قريبًا.

ولا تريد الشركة أن تجعل مالكي (Galaxy S20) ينتظرون وقتًا طويلاً لتجربة جميع الميزات الجديدة والتحسينات المضمنة في أحدث نسخة من واجهة أندرويد الخاصة.

وتُعد سلسلة (Galaxy S20) هي أول سلسلة تتلقى تحديث (One UI 2.5)، وبدأت شركة سامسونج بطرح إصدار البرامج الثابتة (G981BXXU4BTH5) و (G986BXXU4BTH5) و (G988BXXU4BTH5).

ويجلب (One UI 2.5) عددًا من ميزات (Galaxy Note 20) إلى تشكيلة (S20)، ويُعد دعم قاعدة (DeX) اللاسلكية، الذي يتيح لك بث شاشة هاتفك على أجهزة التلفاز المدعومة واستخدامه كلوحة لمس، أكثر هذه الميزات إثارة للاهتمام.

وهناك أيضًا ميزتان جديدتان للكاميرا، مثل حقيقة أن وضع الفيديو الاحترافي المحسن (Pro Video Mode) يمكنه الآن التحكم في اتجاه ميكروفون الهاتف الذكي والتبديل يدويًا بين ميكروفونات الهاتف المختلفة حتى تتمكن من التقاط أصوات معينة عند التصوير.

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وعند الإقران مع مجموعة (Galaxy Buds)، يمكنك استخدام سماعات الأذن كميكروفون احترافي لتقليل ضوضاء الخلفية وتسجيل صوت فائق الوضوح.

وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديوهات بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، إلى جانب القدرة على تغيير مدة اللقطة الواحدة.

وحصل تطبيق الملاحظات على تحديث، بحيث يمكنه الآن مزامنة التسجيلات الصوتية مع الملاحظات المكتوبة، كما يمكنه استيراد ملفات (PDF) والكتابة عليها، مما يسهل عليك مراجعة المستندات أثناء التنقل وتعديلها.

ومن الممكن أيضًا استخدام إيماءات التنقل في أندرويد 10 في مشغلات (لانشر) تطبيقات الجهات الخارجية.

وتعمل واجهة المستخدم (One UI 2.5) أيضًا على تسهيل مشاركة بيانات الشبكة اللاسلكية مع أجهزة جالاكسي (Galaxy) الأخرى.

وتقول شركة سامسونغ: إنها طرحت التحديث الجديد اعتبارًا من تاريخ 21 أغسطس لمجموعة (Galaxy S20)، لكنها لا توفر تفاصيل البلد.

وبالإضافة إلى سلسلة (Galaxy S20)، يصل التحديث أيضًا تدريجيًا لهواتف سامسونج الرائدة الأخرى، من ضمنها (Galaxy S10) و (Galaxy Note 10)، وهواتف سامسونج القابلة للطي الحديثة، مثل (Galaxy Fold) و (Galaxy Z Flip 5G)، كما تقول الشركة.