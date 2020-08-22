منصة أندرويد أوتو تتوفر لاسلكياً لجميع الهواتف

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2020 4:43 مساءً

أعلنت شركة غوغل أن أي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 سيكون قادرًا على الاتصال لاسلكياً بما يسمى منصة أندرويد أوتو.

وتبدو منصة أندرويد أوتو مفيدة جدًا للسائقين، إذ ما عليك سوى توصيل هاتفك بالشاحن لكي يرتبط بشاشة اللمس الكبرى في سيارتك لإعطائك توجيهات لموعد طبيبك أو تشغيل الموسيقى من قائمة تشغيل سبوتيفاي أو إرسال الرسائل النصية.

وتمتلك عملاقة البحث أيضًا إصدارًا أسهل يتيح لك الاتصال لاسلكيًا بجهاز الاستريو الخاص بالسيارة دون إخراج هاتفك من جيبك، لكنه كان مقصورًا على هواتف جوجل وسامسونج.

وتشير صفحة دعم أندرويد أوتو المحدثة من جوجل الآن إلى أن أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد 11 سيكون قادرًا على الاتصال بأنظمة الترفيه داخل السيارة المتوافقة لاسلكيًا.

ويعني ذلك أيضًا أن هواتف أندرويد ون (Android One) – وليس أندرويد جو (Android Go) – ستكون قادرة على استخدام منصة (Android Auto) لاسلكيًا بمجرد وصول تحديث أندرويد 11.

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وبالإضافة إلى غوغل وسامسونغ، قد تتلقى الهواتف من الشركات المصنعة، مثل إل جي وموتورولا وون بلس، الدعم أيضًا عندما يصل الإصدار الرسمي من أندرويد 11 في وقت لاحق من هذا العام.

لكن دعم أندرويد 11 لمنصة (Android Auto) لاسلكيًا يأتي مع بعض المتطلبات، إذ يجب أن يكون لديك هاتف ووحدة (Android Auto) تدعم الشبكة اللاسلكيية بتردد 5 جيجاهرتز.

وفي حال كنت تعيش في اليابان أو روسيا، فلن تتمكن من الوصول، وذلك لأن جوجل تقول: إن هذه المناطق لا تدعم ميزة (Android Auto) اللاسلكية.

وهناك متطلبات إضافية في الاتحاد الأوروبي، حيث تقول غوغل: إن هواتف أندرويد في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم الشبكة اللاسلكية بتردد 5 جيجاهرتز في السيارة يجب أن تمتثل للمتطلبات التنظيمية الإضافية.

وإذا كانت فكرة الاتصال اللاسلكي تبدو جذابة بالنسبة لك، فقد ترغب في التفكير في شراء شاحن لاسلكي أيضًا، لأنه لن يتم شحن هاتفك أثناء تشغيل (Android Auto) من جيبك.

وأطلقت عملاقة التكنولوجيا الوضع اللاسلكي لمنصة أندرويد أوتو في عام 2018 بدلاً من الحاجة إلى الاتصال عبر كابل (USB)، لكن دعم هذه الميزة كان محدودًا جدًا.

وهناك عدد قليل فقط من السيارات التي تقدم دعم (Android Auto) اللاسلكي في الوقت الحالي، حيث أعلنت فورد وبي إم دبليو العام الماضي عن هذه الميزة ضمن الطرز الحالية والقادمة.