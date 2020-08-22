تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تصميم ومواصفات هاتف ابل IPHONE 12 PRO MAX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة ابل في جذب الأضواء في ترقب للإعلان عن الجيل القادم من هواتف الأيفون، واليوم تسلط الأضواء بشكل خاص على هاتف IPHONE 12 PRO MAX في أحدث التسريبات التي تستعرض تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

تستعد شركة ابل للإعلان عن سلسلة هواتف IPHONE 12 في خريف هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى أن الحدث سيعقد في شهر أكتوبر، وفي تسريبات جديدة اليوم كُشِف عن تفاصيل جديدة عن أعلى إصدار من الجيل القادم iPhone 12 Pro Max.

ويظهر هاتف IPHONE 12 PRO MAX في الصور المسربة اليوم باللون الأزرق بتصميم معدني، مع وحدة بارزة لإعدادات الكاميرة تضم ثلاثة من الثقوب كبيرة الحجم للإعدادات الرئيسية في الكاميرة، مع ثقب بحجم صغير في الجزء العلوي المخصص لفلاش الكاميرة.

بينما يأتي ثقب صغير جداً إلى اليمين والذي يضم ميكروفون، بينما يأتي الثقب الأخير في الجزء السفلي لدعم ماسح LiDAR الذي يأتي بحجم أصغر من نفس المستشعر في iPad Pro.

ولقد أشارت التفاصيل التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف iPhone 12 Pro Max يتميز بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج A14 Bionic.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف iPhone 12 Pro Max ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل iOS 14.

كما يتضمن هاتف iPhone 12 Pro Max مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر 3D ToF، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة 3D.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف iPhone 12 في مؤتمر يعقد في 12 من أكتوبر، بينما مازالت بعض التسريبات تشير إلى أن أن الجيل القادم من هواتف الأيفون يكشف عنه رسمياً في 10 من سبتمبر، على أن يتم الإعلان خلال الحدث عن جهاز iPad 8، وساعة ابل الذكية Apple Watch 6.

المصدر

اعلان





