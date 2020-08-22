تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 25 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف OPPO A53

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 25 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتفها المتوسط OPPO A53، على أن يتم إطلاق الهاتف في حدث يعقد في الهند.

يشهد الأسبوع الأخير من شهر أغسطس إطلاق بعض الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، ومن بين الإعلانات المرتقبة من شركة Oppo، إعلانها المنتظر عن هاتف OPPO A53.

المواصفات المتوقعة لهاتف OPPO A53

يتطلق هاتف Oppo A53 قريباً بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

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كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 460 من كوالكوم، والتي تتميز بأنوية Cortex-A73، أيضاً يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت في microSD.

أيضاً يدعم هاتف Oppo A53 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة بفتحة عدسات f/2.0.

ويدعم هاتف Oppo A53 مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، مع ميزة الإتصال بشبكات 4G LTE و Wi-Fi والبلوتوث، كما يضم مدخل 3.5 للسماعات، ومن المتوقع أن يضم الهاتف منفذ USB C للشحن.

يذكر أن هاتف Oppo A53 يأتي في سوق إندونسيا بسعر 170 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الهاتف في السوق الهندي، كما يأتي الهاتف باللون الأسود والأزرق الفاتح.

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