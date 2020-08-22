سامسونج تعرض الآن Galaxy Note 20 Series للبيع رسميًا في معظم الأسواق حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج رسميًا اليوم بعرض الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra للبيع في متاجر التجزئة الفعلية الخاصة بها وفي متاجر شركائها في معظم الأسواق حول العالم. ونتيجة لذلك، إنضم الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra إلى كل من Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 بالإضافة إلى Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live على أرفف المتاجر.

إليكم أدناه الأسعار الرسمية لكافة طرازات Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra في بعض الأسواق الكبرى، والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والهند والمملكة المتحدة :

Galaxy Note 20 الولايات المتحدة أوروبا الهند المملكة المتحدة 256GB /4G – €925 INR77999 £849 128GB /5G $999 – – – 256GB /5G – €1023 – £949 Galaxy Note 20 Ultra 256GB /4G – – – – 128GB /5G $1299 – – – 256GB /5G – €1266 INR104999 £1179 512GB /5G $1499 €1364 – £1279

Galaxy Note 20 Ultra

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra الجديد يضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +WQHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 Ultra يُعتبر أول هاتف من شركة سامسونج يضم طبقة Gorilla Glass Victus الزجاجية.

في الخلف، يضم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra ثلاث كاميرات بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K وبمعدل 24 إطار في الثانية، في حين تُعتبر الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×5 وتقريب رقمي يصل إلى ×50.

في الداخل، يضم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا والهند، والمعالج +Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وفيما يخص البرمجيات، يأتي الهاتف Galaxy Note 20 Ultra بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

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الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20 Ultra، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen الذي يمتاز بسرعة إستجابة تبلغ 9ms، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي، ويضم مكبرين للصوت.

Galaxy Note 20

الهاتف Galaxy Note 20 سيكون بدوره متوفرًا بنسختين، واحدة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وأخرى تدعم شبكات 4G فقط. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 الجديد يضم شاشة +Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها.

في الخلف، يضم الهاتف Galaxy Note 20 ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تضم عدسة بفتحة 1.8 وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تضم عدسة بفتحة 2.2 وبدقة 64 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K، في حين ستكون الكاميرا المقربة قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×3 وتقريب رقمي يصل إلى ×30.

في الداخل، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا والهند والمعالج +Snapdragon 865 في بقية أنحاء العالم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB8 من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وفيما يخص البرمجيات، يأتي الهاتف Galaxy Note 20 بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 يضم كذلك بطارية بسعة 4300mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ويضم مكبرين للصوت.