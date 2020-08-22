هل أكدت للتو قناة آبل على اليوتيوب إنعاقد الحدث المقبل للشركة في سبتمبر؟

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فسوف يتم عقد حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 12 Series هذا العام في شهر أكتوبر المقبل بدلاً من شهر سبتمبر. يبدو الآن أنه تم تأكيد هذا التاريخ لأنه وفقا لأحد قراء موقع Apple Insider، فقد إكتشف على ما يبدو فيديو لبث مباشر مجدول في العاشر من سبتمبر.

هذا غريب بعض الشيء لأنه كما قلنا، فإن الشائعات ربطت إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series بشهر أكتوبر المقبل. أحد الإحتمالات هو أنه لا يزال من الممكن الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series في شهر سبتمبر، ولكن قد لا يتم إطلاقها حتى شهر أكتوبر. الإحتمال الآخر، والذي يبدو مرجحًا أكثر، هو أن التاريخ والوقت المستخدم هي عناصر نائبة فقط.

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نحن نعطي الفرضية الأخيرة وزنًا أكبر قليلاً لأن الوقت مضبوط على الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت الشرقي، والذي يبدو غريبًا بعض الشيء فيما يتعلق بأحداث آبل. عاد ما تقوم شركة آبل أيضًا بجدولة الأحداث في بداية الأسبوع بدلاً من آخر الأسبوع، لذلك كما قلنا، يبدو أنه خيار غريب بعض الشيء.

على أي حال، حاول ألا تقرأ كثيرًا في هذا الأمر وتعامل معه بحذر في الوقت الراهن، ولكن إذا كان هناك حدث مجدول في شهر سبتمبر بالفعل، فيجب أن ترسل آبل الدعوات قريبًا. بالإضافة إلى iPhone 12 Series، ترددت شائعات في الأونة الأخيرة لمحت إلى أن شركة آبل ذاهبة أيضًا للكشف عن قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower، بالإضافة إلى أولى حواسيب Mac المزودة بالمعالجات الخاصة بها التي تستند على معمارية ARM.