هذا هو iPhone القابل للطي الذي يرغب الكثيرون في أن يتحول إلى حقيقة

فاطمة أيت طالب - دبي -

مع إقدام شركات مثل سامسونج و Huawei و Motorola على صنع هواتف ذكية قابلة للطي، لم يكن من المفاجئ أن نسمع الشائعات التي تقول بأن شركة آبل تخطط بدورها للكشف عن جهاز مماثل. يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستمضي قدمًا وإنشاء مثل هذه الهواتف أم لا.

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حتى ذلك الحين، أظهر مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب من قبل قناة ConceptsiPhone تصميم تخيلي لهاتف iPhone قابل للطي يبدو رائعًا جدًا. هذا التصميم التخيلي للهاتف iPhone القابل للطي يختلف قليلاً عن الهاتف الهجين الذي يمكنه أن يتحول إلى جهاز لوحي. بدلاً من ذلك، فهو أشبه بالهواتف الذكية الصدفية القابلة للطي مثل Motorola Razr و Galaxy Z Flip حيث يمكن طيه لجعله أصغر، على عكس الهواتف الذكية العادية التي يمكن فتحها لتحويلها إلى جهاز لوحي.

هناك إيجابيات وسلبيات لمثل هذا التصميم، وبالنسبة للعيوب، فهي تتمثل في أن هواتف iPhone الصدفية ستصبح أصغر مما يجعلها أقل فاعلية مقارنة مع الأجهزة اللوحية الهجينة. أما بالنسبة للإيجابيات، فهي تتمثل في أن هذا التصميم سيسمح لشركة آبل بإنشاء هواتف iPhone أصغر حجمًا وربما أنحف من ذي قبل، مما يجعله أكثر قابلية للحمل والإستخدام.

ومع ذلك، تذكر أن هذا مجرد تصميم تخيلي وليس تسريبًا. إنه ليس مؤشرًا على ما ستصنعه شركة آبل، ولكن بناءً على ما رأيناه في هذا الفيديو، علينا أن نقول أنه إذا كانت آبل ستصنع مثل هذا الجهاز، فنحن سنكون من أشد المعجبين.