شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أدلة عن تعرض كوكب المريخ للفيضانات فى الماضى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل": البريطانية، فإنه باستخدام صور الأقمار الصناعية والتضاريس، نظر الفريق في مستجمعات المياه فى الحفريات القديمة المريخية لتحديد مقدار هطول الأمطار الذى ملأ قاع البحيرات ووديان الأنهار منذ 3.5 مليار إلى 4 مليارات سنة.
وجد الباحثون أنه قد يكون هناك ما بين 13 و520 قدمًا من الأمطار أو ذوبان الجليد في حدث واحد، ما تسبب في فيضانات عبر الكوكب الأحمر.
وكان مناخ المريخ القديم لغزا لعلماء الفلك، لكن الجيولوجيين يقولون إن مجاري الأنهار والحياة القديمة تظهر أن هناك كمية كبيرة من الأمطار، لكن تحديد الكمية كان تحديًا، حيث لا يوجد سائل كافٍ لفترة كافية للدراسة.
وقال الباحث الرئيسى Gaia Stucky de Quay، وهو زميل ما بعد الدكتوراه فى مدرسة جاكسون لعلوم الأرض في جامعة تكساس: "هذا مهم للغاية لأن المريخ كان مغطى بالماء قبل 3.5 إلى 4 مليارات سنة، وكان هناك الكثير من الأمطار أو ذوبان الجليد لملء تلك القنوات والبحيرات"، مضيفا "الآن أصبح جاف تمامًا، ونحاول أن نفهم كمية المياه الموجودة وأين ذهب كل شيء".
واختار الفريق 96 بحيرة مفتوحة وأحواض مغلقة، إلى جانب مستجمعات المياه الخاصة بهم للتحقيق، ثم تمكنوا من قياس البحيرات وأحجام البحيرات ومستجمعات المياه باستخدام صور الأقمار الصناعية للسطح.
وساعدتهم هذه البيانات أيضًا في حساب التبخر المحتمل لمعرفة كمية المياه اللازمة لملء البحيرات، ومن خلال النظر إلى البحيرات القديمة المغلقة والمفتوحة، ووديان الأنهار التي تغذيها، تمكن الفريق من تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لهطول الأمطار.
وتقدم البحيرات المغلقة لمحة عن أكبر كمية من المياه يمكن أن تكون قد سقطت في حدث واحد دون اختراق جانب حوض البحيرة.
وتظهر البحيرات المفتوحة الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة لتجاوز حوض البحيرة، مما يتسبب في اندفاع المياه جانبًا وخروجها.
وعثر الفريق على أحواض مزدوجة تتكون من حوض مغلق وآخر مفتوح، تغذيها وديان الأنهار نفسها، حيث قدمت هذه النتائج، وفقًا للخبراء، دليلًا رئيسيًا على كل من الحد الأقصى والحد الأدنى لهطول الأمطار في حدث واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اكتشاف أدلة عن تعرض كوكب المريخ للفيضانات فى الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.