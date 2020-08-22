رطوبة وحرارة عالية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة نهارًا ولطيف ليلًا، ويصاحبه رطوبة تصل لـ80% وشبورة مائية صباحًا على المناطق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقع الأرصاد في بيان، أن تشهد محافظات الصعيد، طقسا شديد الحرارة، ويصاحبه نشاط للرياح على خليج السويس تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية، من الشمس فلابد من الابتعاد عنها وارتداء غطاء الرأس أو اصطحاب الشمسية تجنبًا لضربات الشمس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا :

القاهرة

العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات

الإسكندرية

العظمى 32 والصغرى 25 درجات

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مطروح

العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجات

سوهاج

العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات

قنا

العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات

أسوان

العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة