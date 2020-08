شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس WordPress ينتقد شركة أبل بعد حظر تحديثها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت شركة أبل جميع تحديثات تطبيق WordPress فى متجر التطبيقات الخاص بها، فيما غرد مؤسسها Matt Mullenweg اليوم السبت، قائلًا إن أبل لن توافق على التحديثات حتى يضاف عمليات شراء داخل التطبيق، وذلك لكى تتمكن الشركة الأكثر قيمة فى العالم من الحصول على 30% من الأموال.

وتتيح برمجية وورد بريس تأسيس موقع ويب وإدارته مباشرةً مجانًا لأنها أداة مجانية مفتوحة المصدر يمكن لأى شخص استخدامها وتخصيصها لتلبية احتياجاته، بينما يبيع موقع (WordPress.com) – بشكل منفصل – أسماء النطاقات وحزم مواقع الويب، وقد اتهم Mullenweg أبل بقطع القدرة على تحديث التطبيق للحصول على رسومها البالغة 30% من متجر التطبيقات، وكتب على تويتر "تنبيه بشأن سبب عدم وجود تحديثات WordPressiOS ... لقد أغلقنا متجر التطبيقات".

وأضاف: "لكى نتمكن من شحن التحديثات وإصلاحات الأخطاء مرة أخرى، كان علينا الالتزام بدعم عمليات الشراء داخل التطبيق لخطط com. أعرف سبب كون ذلك يمثل مشكلة، ومنفتحًا على الاقتراحات".

وتفرض أبل رسومًا بنسبة 30 في المائة على مطوري التطبيقات على المشتريات من متجر التطبيقات الخاص بها، لكن من المفارقات أن WordPress لا يبيع أي شيء، وقال Mullenweg "أنا من أشد المؤمنين بقدسية التراخيص. (يعتمد المصدر المفتوح على التراخيص وحقوق التأليف والنشر.) اتفقنا على هذا الترخيص عندما اشتركنا (وبقينا) في متجر التطبيقات، لذلك سنتبع القواعد ونلتزم بها لا تتطلع إلى الالتفاف عليه ، ومن ثم القيام بما طلبوه منا ".

كما انتقد بن طومسون، صاحب Stratechery ، وهى نشرة إخبارية / بودكاست قائمة على الاشتراك ، تعرض تعليقات على الأخبار التقنية والإعلامية ، إلى أبل ذلك قائلا: "من المسلم به أنني في حيرة من سبب رفض أبل لتحديثات التطبيق مفتوح المصدر لموقع الويب مفتوح المصدر الخاص بي لأن أحد مستخدمي هذا التطبيق يقوم ببيع المجالات، أيضًا ، اعتقدت أن أبل لن تحتجز تحديثات الأخطاء كرهينة بعد الآن ؟ " .

وأضاف: "لكي نكون واضحين، التطبيق لا يبيع أي شيء ، ولماذا؟ إنه مشروع مفتوح المصدر. تطلب شركة آبل إضافة وظائف ليس لها سبب معقول لوجودها"، وقد انضمت شركة Digital Content Next التي تضم صحفًا مثل The New York Times و The Washington Post هذا الأسبوع إلى المعركة ضد أبل بسبب سياساتها غير العادلة والمناهضة للمنافسة في متجر التطبيقات.

كما انضم ناشرو الأخبار إلى الشركات ومطوري التطبيقات مثل Epic Games مالك لعبة Fortnite الذي رفع دعوى قضائية ضد أبل.