شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 23 تطبيقا خبيثا على هاتفك الأندرويد احذفهم فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من أشهر الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، لكن إذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فقد يقنعك تقرير جديد بإعادة تقييم التطبيقات التي قمت بتثبيتها، حيث حذر باحثون من مركز الأبحاث الأمنية Sophos من مجموعة جديدة من التطبيقات التي تحتوي على "أدوات تنظيف" خطيرة ، ويمكن أن تخدعك من بين الآلاف.

وكشفت Sophos عبر مدونتها الرسمية عن 23 تطبيقًا تنتهك سياسات التطبيقات الجديدة لمتجر Google Play Store، وفي منشور حول النتائج ، أوضح الباحث Jagadeesh Chandraiah: "تم تصميم القواعد الجديدة التي أصدرتها جوجل لمعالجة بعض أشكال الخداع التسويقى، والتى تحتوي أيضًا على بعض الثغرات التي تسمح بسلوك آخر قد يعتبره البعض عديم الضمير."

وتستخدم التطبيقات الخطيرة مجموعة من الأساليب للاستيلاء على أموال العملاء المطمئنين، فيما يستخدم البعض تكتيكًا يسمى "التفضيل الأعمى" ، حيث يجذبونك بوعود بتجربة مجانية، ولكن بدون تفاصيل حول المدة التي تستغرقها النسخة التجريبية المجانية أو المبلغ الذي سيتم تحصيله منك.

ويستخدم البعض الآخر تقنية تسمى "اشتراكات البريد العشوائي"، وقال Chandraiah: "تقوم بالتسجيل مرة واحدة، وتجد نفسك مشتركًا في مجموعة من التطبيقات المختلفة، وأضاف: "يشترك المستخدمون أحيانًا دون قصد في التطبيقات التي تبلغ قيمتها مئات الدولارات من خلال الضغط على أزرار مثل هذه."

وفي الوقت نفسه، هناك خدعة أخرى بارعة وهى أن التطبيق يعرض البنود والشروط بخطوط رمادية على خلفيات بيضاء، مما يجعلها غير قابلة للقراءة، فيما أوضح Chandraiah: "بعض التطبيقات لا تزال تعرض التكاليف أو المصطلحات المهمة حرفيًا بخطوط رمادية على خلفية بيضاء، أو تستخدم خطوطًا صغيرة بشكل لا يصدق تمتزج فعليًا في خلفية طلب الاشتراك على الجهاز محمول.

وأضاف Chandraiah: "كن حذرًا من التطبيقات ذات التجربة القصيرة والتكاليف المرتفعة، إذا كنت ترغب في إلغاء الاشتراك في نسخة تجريبية من التطبيق، فالرجاء اتباع الإرشادات المقدمة من Apple لمستخدمي iOS أو بواسطة Google لمستخدمي أندرويد. "

الـ 23 تطبيق الخطير:

-photoconverter.fileconverter.jpegconverter

-recoverydeleted.recoveryphoto.photobackup

-screenrecorder.gamerecorder.screenrecording

-photogridmixer.instagrid

-compressvideo.videoextractor

-smartsearch.imagessearch

-emmcs.wallpapper

-wallpaper.work.application

-gametris.wallpaper.application

-tell.shortvideo

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-csxykk.fontmoji

-video.magician

-el2020xstar.xstar

-dev.palmistryastrology

-dev.furturescope

-fortunemirror

-itools.prankcallfreelite

-isocial.fakechat

-old.me

-myreplica.celebritylikeme.pro

-nineteen.pokeradar

-pokemongo.ivgocalculator

-hy.gscanner