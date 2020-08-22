“تيك توك” يتحدى ترامب.. سنواصل العمل في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 59 دقيقة

أعلنت إدارة التطبيق الصيني الشهير “تيك توك” عن استمرار العمل في العمل بالولايات المتحدة رغم التهديدات الأمريكية والمهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترامب لبيع التطبيق في أمريكا والتي تنتهي منتصف شهر سبتمبر .

قالت فانيسا باباس، المدير العام لـ“تيك توك“ في الولايات المتحدة، إن الشركة ستستمر في تشغيل تطبيق الفيديو الموسيقي في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تهديد إدارة ترامب بحظر أعمالها.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه إذا لم يتم بيع تيك توك في الولايات المتحدة بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل فإنه سيتم إغلاق التطبيق في البلاد.

وأضافت باباس في تصريحات نقلتها عنها صحيفة ”بلومبيرغ“: ”نعتقد أن لدينا طرقا ومسارات متعددة إلى الأمام لضمان استمرارنا في تقديم هذه التجربة المذهلة لملايين الأمريكيين الذين يعتمدون عليها كل يوم“.

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وتابعت: ”لقد أوضحنا أننا نختلف بشدة مع استنتاجات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، ونحن نشعر بخيبة أمل في النتيجة التي رأيناها هناك، ما زلنا لم نحصل بعد على أي دليل يدعم هذه الادعاءات“.

يذكر أن الأمر التنفيذي الذى أصدره ترامب بحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، صدر وفقاً لتقرير صادر عن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

ونفى ”تيك توك“ ادعاءات بتسليم بيانات عملائه للحكومة الصينية قائلاً: إن لديه رئيسا تنفيذيا أمريكيا وإنه لا يحصل على أوامر من الصين.

وكانت عدد من الشركات قد أعربت عن اهتمامها بالاستحواذ على تطبيق الفيديو الشهير ”تيك توك“ في الولايات المتحدة منذ أن أصدر الرئيس ترامب أمره التنفيذي.

وأكدت ”مايكروسوفت“ أنها بدأت مناقشات مع مالك ”تيك توك“ الصيني، بايت دانس لشراء التطبيق، كما انتشرت أنباء حول دخول ”أوراكل“ على خط شراء الصفقة.