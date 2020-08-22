تسريبات عن هاتف غوغل الجديد “بيكسل 5”

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت تسريبات جديدة ، عن هاتف غوغل الجديد “بيكسل 5” ، المنتظر طرحه في الأسواق.

ونشر مغردون صورا مسربة للإصدار الخامس، الجديد، في سلسلة هواتف “بيكسل” التي تنتجها غوغل.

ونشر حساب @OnLeaks المتخصص في أخبار الجوالات، صورا للهاتف الجديد، حيث يظهر مستشعر بصمة في الخلف، وكاميرا خلفية على شكل مربع مكونة من عدستين، على ما يبدو.

نشر مغردون صورا مسربة للإصدار الخامس، الجديد، في سلسلة هواتف “بيكسل” التي تنتجها غوغل، والمنتظر طرحه في الأسواق.

ونشر حساب @OnLeaks المتخصص في أخبار الجوالات، صورا للهاتف الجديد، حيث يظهر مستشعر بصمة في الخلف، وكاميرا خلفية على شكل مربع مكونة من عدستين، على ما يبدو.

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كما يظهر في الصور فلاش تصوير، وحساسات، وكاميرا أمامية في أعلى يسار الهاتف، بحسب موقع “ذا فيرج” المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأظهرت الصور المنشورة شاشة الهاتف الجديد، ويتراوح حجمها بين 5.7 و 5.8 بوصة.

وكان موقع “أندرويد هيدلاين” قد ادعى أن الهاتف الجديد سيأتي ببطارية بقوة 3080 مللي أمبير، في حين كذب موقع “أندرويد سنترال” المعلومة، مؤكدا أن البطارية الجديدة ستكون أكبر من بطارية “بيكسل 4”.

وكانت شائعات سابقة قد أفادت بأن هاتف “بيكسل 5″، قد يكون مدعوما بمعالج “سناب دراغون 765G”، والذي يدعم شبكة الجيل الخامس لهواتف المحمول، بالإضافة إلى 8 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وأشار موقع “أندرويد سنترال” إلى أن سعة تخزين الهاتف قد تبلغ 128 غيغابايت، وشحنا لاسلكيا بسرعة 15 وات.