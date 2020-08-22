تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Enjoy 20 Plus توضح تفاصيل تصميم الهاتف المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف هواوي المرتقب Enjoy 20 Plus في أحدث التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم الكاميرة الخلفية الذي يحاكي تصميم الكاميرة في هاتف Mate 30 Pro.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هواوي تستعد لإطلاق هاتفها المتوسط Enjoy 20 Plus برقاقة معالج MediaTek 5G، نتيجة للقيود التي تعيق الشركة من إنتاج الإصدارات الجديدة من معالجات Kirin، واليوم يظهر الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد تكشف عن تفاصيل تصميم هذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عى أن هاتف Enjoy 20 Plus سيضم كاميرة تتميز بتصميم يحاكي كاميرة هاتف Mate 30 Pro، من جانب أخر يأتي الهاتف دون نتوء أو ثقب في الشاشة، حيث يضم الهاتف كاميرة أمامية منبثقة.

ويضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التشغيل الذي يأتي بمستشعر للبصمة مدمج، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة LCD، أيضاً يأتي الهاتف بمدخل لسماعات 3.5مم في الجزء العلوي، بينما يأتي الجزء السفلي بمنفذ USB C، مع مكبرات صوتية grille، أيضاُ يضم الهاتف فتحة لبطاقة SIM في الجزء السفلي.

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ولقد أشارت مصدر التسريبات إلى أن هاتف Enjoy 20 Plus يأتي برقاقة معالج Dimensity 720 5G التي تستخدم للمرة الأولى في هواتف هواوي.

يذكر أن هواوي قدمت إصدار Pro من سلسلة هواتف Enjoy 20 برقاقة معالج Dimensity 800، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الرئيسي بمواصفات أقل في رقاقة المعالج المستخدمة.

كما كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف Enjoy 20 Plus يأتي بحجم 6.63 إنش، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع بطارية بقدرة 4200 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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