شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعيد ميزة مفيدة افتقدها المصورون.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد واتس آب لإعادة ميزة صغيرة لكنها مفيدة جداً تجعل مشاركة الصور أسهل بكثير عندما يكون المستخدم بحاجة لذلك بسرعة كبيرة، على الرغم من قيامه خلال الفترة الماضية بإدخال الكثير من التعديلات على والتحسينات على الملصقات وخلفيات الدردشة، فكما يعلم العديد من مستخدمى واتس آب، عند إنشاء رسالة فى التطبيق، هناك رمزان للمشاركة على يمين مربع النص: أحدهما لفتح تطبيق الكاميرا فى هاتفك والآخر لإرفاق صور المعرض وبطاقات جهات الاتصال وملفات الصوت والمستندات ومشاركة موقعك.

ويستخدم هذا الرمز الثانى لمنحك اختصاراً آخر لفتح تطبيق الكاميرا على هاتفك، لكن فى وقت سابق من هذا العام، قررت شركة فيس بوك - الشركة الأم لتطبيق واتس آب - استبدال هذا الزر برابط إلى غرف مسنجر التى تم إصدارها حديثًا، التى تتيح لك إجراء مكالمات فيديو غير رسمية مع ما يصل إلى 50 جهة اتصال.

لكن المطورين أسقطوا أيقونة الكاميرا الإضافية، فى خطوة مثيرة للجدل، فإذا كنت تتعجل لالتقاط لحظة ومشاركتها، فإن الضغط على الزر خطأ فى عجلة من أمرك والاضطرار إلى قضاء بعض الوقت فى إغلاق المشاركة التى تم فتحها عن طريق الخطأ، قد يعنى تفويت الفرصة.

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لكن يبدو أن هناك تغييرًا فى الموقف وراء الكواليس، حيث اكتشف فريق (WABetaInfo)، المتخصص فى تفكيك إصدارات واتس آب التجريبية الجديدة، (ورقة مشاركة) مُعاد تصميمها فى الإصدار التجريبى من نظام التشغيل (iOS) مع إعادة اختصار الكاميرا، بالإضافة إلى مظهر أكثر وضوحًا وذكاءً لجميع الرموز.

إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم طرح تلك الميزة أو فى أى نسخة من إصدار واتس آب ستظهر، ولكن عادةً ما تكون الاختبارات التجريبية العامة لمزايا التطبيق الجديدة قصيرة جدًا، لذلك لن نتفاجأ إذا ظهر زر الكاميرا الثانوى مرة أخرى لجميع المستخدمين فى الأسابيع القادمة.

يذكر أنه تم اكتشاف ميزة جديدة منذ فترة وجيزة من قبل الخبراء المهتمين فى موقع (WABetaInfo)، والمتخصصين فى البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتس آب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية، حيث يتم تطوير علامات تبويب الملصقات لكنها ليست متاحة بعد.